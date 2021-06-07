Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 8 июня

Источник материала: ОНТ

«Белгидромет» предупреждает об оранжевом уровне опасности в Беларуси 8 июня.

Прогнозируется переменная облачность. На большей части территории страны днём ожидаются кратковременные дожди, прогремят грозы.

В восточных регионах местами возможны град и сильные ливни. Ветер будет северный, ночью слабый, днем 4-9 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. По востоку местами – до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет варьироваться от +10ºC до +16ºC. Днём температура в отдельных регионах поднимется до +27ºC.

Фото: БЕЛТА

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