Лукашенко о развитии «Великого камня»: предоставление преференций инвесторам должно быть выгодно с точки зрения интересов государства

Источник материала: ОНТ

Как работать дальше с «Гранитом» Президент чётко обозначил в Микашевичах, а эта рабочая неделя у Главы государства началась с «огранки» камня, «Великого». Что ещё нужно, чтобы в индустриальном парке росли новые инновационные «жемчужины»? Идеи есть у правительства и топ-менеджмента международной площадки. Их и представили Главе государства.

Правила ведения бизнеса в нём для иностранных инвесторов Указами Президента корректировались трижды. Последний раз – в 2017 году. Но чтобы условия для иностранного бизнеса делать ещё более привлекательными, нужно максимально оценить достигнутый экономический эффект – для Беларуси.

Поэтому в оценках и расчётах на перспективу докладчикам стоило быть крайне убедительными. Ведь Александр Лукашенко, по сути, подчеркнул главное: его решение зависит во многом от того, насколько ювелирно выверены, т.е. экономически и даже социально обоснованы все предложения.

Для пользы общего дела авторы проекта Указа предлагают четыре ключевых новации. Новые направления деятельности парка. Это биофармацевтика, 5G, искусственный интеллект, производство медицинской продукции. Чтобы инвесторы могли быстрее и удобнее заходить на рынки через белорусскую площадку, у администрации парка, что называется, добавится работы. Порядка 60 процедур, за которые сейчас отвечают местные органы, перейдут в ведение парка. Готовы в «Великом» идти навстречу и малому – стартапам.

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: «Это будут инновационные идеи, инновационные стартапы, которые будут поддерживаться через предоставление льготных политик, таких, как мы предоставляем резидентам. Мы это даём не на бессрочной основе, порядка двух лет, когда на конкурсной основе, отобрав соответствующий проект, мы через 6 месяцев после прохождения инкубирования будем смотреть на промежуточные результаты. Если они положительные, то мы этому проекту даем вырасти из идеи в коммерческий проект и возможность стать резидентом парка».

Так стартапы смогут выжить и перерасти во что-то большее, а значит – прибыльное и предоставляющее новые рабочие места белорусам. А вот для тех, кого уже можно назвать акулами международного бизнеса, предлагается больше льгот. Но этот бонус только для проектов с инвестициями минимум 50 миллионов долларов. Здесь важен и новый формат отношений. Поэтому Президента просили решить кластерный вопрос.

И отношения, деловые, у «Великого камня» уже сложились с порядка 70 инвесторами. С учредителями из Китая, Германии, США, Швейцарии. Заявленный объём инвестиций – более одного миллиарда долларов. Около половины резидентов уже запустили производства. Это почти две тысячи рабочих мест. И журналисты предсказуемо уточняют, не связана ли инициатива по большому счёту с пандемией. Дело не в ней, а в технологиях, которые идут вперёд. И чтобы инвестор выбирал нашу площадку – нужно постоянно давать чёткие сигналы. Но принципы работы оставлять те же.

Александр Ярошенко, глава администрации китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: «Мы тем самым даём и нашим китайским партнёрам, и зарубежным инвесторам посыл, что мы остаёмся верным принципам привлечения инвесторов на самых выгодных условиях. А индустриальный парк "Великий камень" предоставляет лучшие условия для ведения бизнеса в Республике Беларусь. Мы приводили Главе государства данные. Я могу вот, например, одну цифру однозначно озвучить, что на 1 рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам парка, Беларусь получает около 10 дополнительных рублей в экономику страны».

Из дискуссии во Дворце Независимости следует: сейчас просто пришло время в очередной раз придать «Великому камню» новые грани. Законодательные, в первую очередь. Поэтому не исключено, что новый указ Президент подпишет уже этим летом.

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