Интервью Протасевича: «пытали и заставили» или сам сказал? Игорь Тур – честные версии в рубрике «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Насколько долго у беглых хватит терпения молчать и как долго не замечать суть смогут их сторонники? Интервью экс-главного редактора экстремистских Telegram-каналов Романа Протасевича ОНТ наделало много шума – и не только в Беларуси. Правда, стратегия его уже бывших коллег – уводить внимание аудитории от главного. Но ведь делать это бесконечно не получится.

Ни слова о том, что сказал Протасевич. Лишь о том, говорил ли он по собственной инициативе. Для поддержания версии «его заставили» в Вильнюсе, Варшаве и Киеве придумывают конспирологические версии и привлекают мнение якобы психологов, чтобы убедить своих адептов: Роман не был искренним. Суть стратегии простая: пока будут обсуждать форму – не зададут вопросы о содержании. Но сам ли согласился Протасевич или это была даже его инициатива? За рубежом не знают и не пытаются узнать.

Интервью Романа Протасевича было потрясающим, и по форме, и по содержанию. Гораздо лучше Тимы Белорусских у Дудя – там запомнили только цвет штанов... Но вот уже пятый день тысячи людей в интернете занимаются самым бесполезным – версиями. Версии бывают разные, да. Но вот всякие беглые пишут, говорят, стримят: «Протасевича заставили это сказать, его пытали, избивали, а он актёр и сыграл искренность». Дорогие зрители, а что сделали эти «эксперты», чтобы мнение сформировать? Что они знают о том, как Роман провёл эти дни в любимой Беларуси, что они узнали и пытались ли? Чего стоит их мнение? И мы прекрасно понимали, что они себя так и поведут.

Мы не выключали камеры во время записи интервью – это очень просто и очень откровенно для Протасевича, но хитро и тонко, согласитесь.

Эта шутка была не для эфира, но в эфир попала. Просто и честно. Страшно ли Протасевичу? Конечно, он задержан по уголовному делу, а как иначе-то? Зачем его пытать, бить, заставлять сказать что-то? Ему ведь уже страшно, какой в этом смысл? А ещё он обижен и разочарован. Как прошло интервью, хорошо знает Марат Марков, это же его интервью. Вот его версия имеет фактуру, и поэтому – ценность. Кто предложил это интервью – мы Роману или Роман нам? Версий может быть сколько угодно, но как было мы знаем. А вдруг у нас есть ещё и доказательства? Возможно, знает что-то Игорь Тур, может, он съездил к Роману поблагодарить за комплимент лично.

Может, мы вчера выпили кофе, обсудили всех, раз уж оба глубоко в теме. Может, у меня тоже есть версия, как было? А может и как будет? Но как ты, зритель, решаешь, верить Туру или нет, если эта версия без фактов? Почему вы решаете верить кому-то, а не чему-то?

Вопрос к нашим оппонентам: считаете ли вы Романа глупым? Подозреваю, что нет, раз на протяжении месяцев, а то и лет, вы с ним работали, спрашивали совета и позволяли вами руководить. Если окажется, что Протасевич глуп – обидно будет, правда? Не считаю Романа величайшим мыслителем современности, но он определённо умён.

И вот выходит интервью, где неглупый и талантливый Протасевич, правда, обиженный и разочарованный в оппозиции, которому, само собой, страшно – и беглые лидеры и блогеры начинают выкатывать свои версии, большинство из которых сводится к тезису «Раман не мог такога сказаць!» Ну, чаму не мог? У него же есть рот, и он может говорить. У него есть голова, в ней мозг, способный решить, что сотрудничество со следствием уменьшит его срок. Зачтётся ли ему интервью на ОНТ? Предлагайте версии. Но не забывайте, что сотрудничать со следствием Протасевич начал задолго до интервью Маркову. Роман в СИЗО в Минске, а его хотят видеть на Донбассе по более серьёзным обвинениям. Я ставлю себя на место Протасевича: будь я в его ситуации, спроси меня, какого цвета этот галстук, я бы сказал «красный», это была бы правда, но в моём взгляде, мимике и жестикуляции остался бы страх.

Неужели вам недостаточно собственного ума, опыта, уважения к себе и своему мнению, чтобы самостоятельно решить, насколько честен Роман? Расслаблен, шуточки шутит, председателя правления ОНТ чуть ли не перебивает – ну сильно как-то смело для того, кого под пытками заставили. Но вас пытаются уверять, что Протасевич именно под пытками – правда, я, возможно, из-за недосыпа хуже выгляжу, чем выспавшийся в застенках Протасевич. Кстати, опять же, могут быть две версии – жалуюсь я или хвастаюсь? Я-то знаю, но от чьих-то версий это меня не страхует.

А ещё у беглых есть фишка: когда не знаешь ничего – зови психолога! Вы наверняка читали, что какие-то психологи изучили интервью и пришли к выводу, что Протасевич находится в состоянии страха и подавленности, об этом говорит его мимика и жестикуляция, а потому это интервью… Ну, как бы не считается.

Протасевич задержан по уголовному делу, само собой, ему страшно, и страх не исчезнет, когда он честно ответит, что мой галстук красный, и мимика и жесты его будут говорить о страхе в том числе. Вас эти «психологи» считают за… пациентов, ей Богу. К тому же, это психология, неоднородность мнений.

Вот один российский психолог тоже посмотрел интервью и говорит – не видит признаков давления, Протасевич искренен в своих признаниях, и соответствующим образом двигает бровями, и не врёт, что больше не хочет даже сунуться в политику. Вот ещё один эксперт по лжи, лжи в словах Протасевича почти не увидел, а увидел обострённый страх, когда речь зашла о Донбассе и возможной туда выдаче.

Какую хотите версию – такую и найдёте, демократия ведь! Ещё говорят, мол, это воздействие Марата Маркова, манипуляция сознанием Ромы и основы НЛП. Ну, по поводу Маркова, кстати, может быть, раз уж я сегодня в свой выходной в эфире… Это шутка, конечно, чтобы у вас не родилась версия, что меня под пытками заставляют всё это говорить.

Но вот апогей – Дмитрий Щигельский. Как-то он ляпнул одну глупость, и я уверен, что ему сейчас очень обидно, что его называют и считают психиатром, когда как американизированная белорусская душа предпочла бы лавры политолога. Щигельский, если помните, был в числе заговорщиков, и по нём тоже СИЗО плачет.

И вот у революционного психиатра Щигельского интересуются – что он думает, как сильно пытали Романа, чтобы он всё рассказал? Господин Щигельский, психологи изучили это ваше интервью и пришли к выводу, что ваша мимика и жестикуляция говорит о том, что вам страшно, вы не уверены в себе и находитесь под давлением. Но это не значит, что вы лжёте, ведь вы сказали правду.

Штатный оппозиционный психиатр Щигельский не туда воюет с точки зрения беглых, но в верном направлении, если речь о правде. Никто Протасевича не заставлял. Но Щигельский – тоже любитель версий, основанных на фантазиях, потому что кому-то нравится слушать эту конспирологию. В том числе о нас.

А если не из Москвы пригласили консультантов, а из Польши, Литвы или США – вот уже где скандал будет, да? Нет, Дмитрий, к нам никого не прислали. Просто мы учимся. И чему-то уже научились. Перемены, как вы и хотели. И даже анонсировать свои эфиры научились, подогревая интерес, вы же это признаёте. И теперь вы, уже имею в виду медиакоманду беглых, не знаете, что делать. Теперь это наша игра.

Параллельно с вопросом «что делать» обдумывают беглые и вопрос «кто виноват». Знайте и нашу версию – виноваты вы сами и все вместе. Тем, что запутались во лжи и запутали в ней своих сторонников. Вечерко, Тихановская, Латушко, Путило, Мотолько и прочие – почему они обсуждают форму интервью, как оно состоялось, но молчат про суть, отказываясь комментировать фактический материал? Потому что они понимают, что на каждого из них у нас уже есть информационный снаряд, и не один. Любое минимальное движение, только дёрнитесь в сторону очередной популистской лжи – и вы получите залп из всех орудий: ваших переписок, ваших фото, документов, слитых Протасевичем, ваших голосовых сообщений и так далее. Мы готовы ждать, когда вы опять соврёте. Потому что вы не можете молчать. А ещё – мы сильнее на длинной дистанции. Потому что у нас чёткая система, понятные принципы, безусловный лидер – а у вас? Щигельский не воспринимает Тихановскую, Тихановская ругается с Латушко, Латушко – с Карач, Карач – с Макаром, Макар ругается с нормальностью, плюс-минус все воруют и сливают друг друга. Вот вам ещё версия: а что, если каждое ваше слово об этом интервью читает сам Протасевич? Что он, разочарованный в вас, об этом думает? О том, как на его проблемах вы хайпуете? И что вы будете делать, если он начнёт об этом говорить?

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram