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Путин заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь в разговоре с председателем Евросовета
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин во время диалога с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что санкционное давление на Беларусь контрпродуктивно. Об этом
Владимир Путин также отметил, что нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным. И глава Российской Федерации призвал вернуться к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе.
Фото: kremlin.ru
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Путин заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь в разговоре с председателем Евросовета
Президент России Владимир Путин во время диалога с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что санкционное давление на Беларусь...
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