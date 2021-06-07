Путин заявил о контрпродуктивности санкционного давления на Беларусь в разговоре с председателем Евросовета

Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин во время диалога с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что санкционное давление на Беларусь контрпродуктивно. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин также отметил, что нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным. И глава Российской Федерации призвал вернуться к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе.

Фото: kremlin.ru

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