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Цены на топливо вырастут с 8 июня

07.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Цены на топливо вырастут с 8 июня

В Беларуси с 8 июня изменятся цены на топливо. Об этом сообщили на сайте концерна «Белнефтехим».

С 8 июня стоимость литра моторного топлива составит:

• АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек;

• АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек;

• АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 18 копеек;

• ДТ — 1 рубль 96 копеек.

В последний раз стоимость топлива поднимались 2 июня на 1 копейку. А с начала года цены выросли на 8,1%.

Фото: БЕЛТА

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В Беларуси с 8 июня изменятся цены на топливо. Об этом сообщили на сайте концерна «Белнефтехим». С 8 июня стоимость литра моторного топлива составит:• АИ-92-К5-Евро...
 
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