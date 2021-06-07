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Цены на топливо вырастут с 8 июня
Источник материала: ОНТ
В Беларуси с 8 июня изменятся цены на топливо. Об этом
В последний раз стоимость топлива поднимались 2 июня на 1 копейку. А с начала года цены выросли на 8,1%.
Фото: БЕЛТА
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В Беларуси с 8 июня изменятся цены на топливо. Об этом сообщили на сайте концерна «Белнефтехим». С 8 июня стоимость литра моторного топлива составит:• АИ-92-К5-Евро...
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