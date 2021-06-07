Цены на топливо вырастут с 8 июня

Источник материала: ОНТ

В Беларуси с 8 июня изменятся цены на топливо. Об этом сообщили на сайте концерна «Белнефтехим».

С 8 июня стоимость литра моторного топлива составит:



• АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек; • АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 96 копеек; • АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 18 копеек; • ДТ — 1 рубль 96 копеек.

В последний раз стоимость топлива поднимались 2 июня на 1 копейку. А с начала года цены выросли на 8,1%.

Фото: БЕЛТА

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