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Президент Польши почтил убитых отрядом Бурого белорусов

08.06.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Польши Анджей Дуда посетил Бельск-Подляски, где встретился с представителями белорусского меньшинства, которые ранее пригласили его приехать.

Президент Польши почтил убитых отрядом Бурого белорусов
Источник: racyja.com

Как сообщает канцелярия главы Польши, в ходе визита Дуда напомнил, что 4 июня встречался в Варшаве с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской, а также тремя фигурантками «дела поляков» Иреной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой, которые были вывезены из Беларуси в Польшу, передает БелаПАН.

Встреча с представителями белорусского меньшинства прошла в общеобразовательном лицее с белорусским языком обучения имени Бронислава Тарашкевича. «Рад, что такие школы в соответствии с заключенными нами международными соглашениями работают в нашей стране», — заявил польский лидер.

Дуда посетил Марфа-Мариинский православный монастырь на горе Грабарке, а затем направился в деревню Залешаны возложить венок к мемориалу белорусам, расстрелянным в 1946 отрядом быстрого реагирования Национального военного объединения под командованием Ромуальда Райса (кличка Бурый). Президент назвал Залешаны местом, «отмеченным страданиями и смертью белорусов», где погибли «невиновные женщины и дети».

«Молюсь за тех, кто там погиб. Это важно как элемент уважения и памяти. Важно, чтобы мы, поляки и белорусы, могли вместе отдавать дань уважения этим существенным в духовном смысле аспектам. Поэтому я не сомневаюсь, что, несмотря на различия, мы образуем такое сообщество, и это то, что я хотел выразить своим пребыванием в Подляшье», — сказал Дуда.

Институт национальной памяти Польши в 2005 году пришел к выводу, что действия руководителя одного из подпольных отрядов Ромуальда Райса, известного под псевдонимом Бурый, — это преступление с признаками геноцида. По данным института, в январе—феврале 1946 года отряд Райса сжег пять деревень в восточной Польше и убил 79 мирных жителей из-за их белорусского происхождения и православного вероисповедания.
 
 
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Президент Польши Анджей Дуда посетил Бельск-Подляски, где встретился с представителями белорусского меньшинства, которые ранее пригласили его приехать.
 
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