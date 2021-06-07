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ПЦР-тесты будут делать на ж\д-вокзале в Минске

08.06.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лаборатория по тестированию на COVID-19 методом ПЦР начнет работать на железнодорожном вокзале Минска с 10 июня.

Об этом сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Записаться на тестирование можно каждую пятницу с 9:00 до 18:00 на следующие 6 дней (например: 11 июня в 9.00 будет открыта запись на дни с 14 по 19 июня).

Режим работы лаборатории:

  • понедельник-пятница 09:00 - 18:00, суббота 09:00 – 12:00
  • технический перерыв 12:00-13:00.

Для проведения исследования необходимо иметь:

  • копию паспорта (страница с пропиской, страницы 31-33);
  • копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;
  • документ, подтверждающий оплату.

Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 09:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.

Стоимость ПЦР-исследования по состоянию на 10.06.2021 составляет:

  • для резидентов Республики Беларусь –39 рублей 80 копеек;
  • для нерезидентов – 57 рублей 58 копеек.

Срок действия результата анализа зависит от требований страны, в которую гражданин выезжает. Этот вопрос необходимо уточнить в посольстве.

Для граждан Беларуси стоимость ПЦР-теста - 39,80 рубля, для иностранцев - 57,58 рубля.

Исследования будут проводиться с 10 июня на территории железнодорожного вокзала (левое крыло со стороны гостиницы) по предварительной электронной записи.

Информацию о работе лабораторий в национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по адресу Бровки, 13 можно узнать в рабочие дни по телефону (8 017) 319-69-84 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Лаборатория по тестированию на COVID-19 методом ПЦР начнет работать на железнодорожном вокзале Минска с 10 июня.
 
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