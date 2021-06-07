|
ПЦР-тесты будут делать на ж\д-вокзале в Минске
Источник материала: БДГ
Лаборатория по тестированию на COVID-19 методом ПЦР начнет работать на железнодорожном вокзале Минска с 10 июня.
Об этом
Записаться на тестирование можно каждую пятницу с 9:00 до 18:00 на следующие 6 дней (например: 11 июня в 9.00 будет открыта запись на дни с 14 по 19 июня).
Режим работы лаборатории:
Для проведения исследования необходимо иметь:
Выдача результатов исследований на следующий день после забора материала с 09:00 до 11:00. Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00.
Стоимость ПЦР-исследования по состоянию на 10.06.2021 составляет:
Срок действия результата анализа зависит от требований страны, в которую гражданин выезжает. Этот вопрос необходимо уточнить в посольстве.
Для граждан Беларуси стоимость ПЦР-теста - 39,80 рубля, для иностранцев - 57,58 рубля.
Исследования будут проводиться с 10 июня на территории железнодорожного вокзала (левое крыло со стороны гостиницы)
Информацию о работе лабораторий в национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по адресу Бровки, 13 можно узнать в рабочие дни по телефону (8 017) 319-69-84 с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лаборатория по тестированию на COVID-19 методом ПЦР начнет работать на железнодорожном вокзале Минска с 10 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)