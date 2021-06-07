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На автовокзале Витебска опровергли информацию о восстановлении автобусного сообщения со Смоленском

08.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смоленский автовокзал сообщил, что с 4 июня возобновляется движение автобусов по маршруту Смоленск—Витебск, однако в Витебске о таких рейсах ничего не знают.

В справочной витебского автовокзала, куда «ННВ» обратились по короткому номеру 2114, сообщили, что на данный момент автобусного сообщения Витебск—Смоленск или Смоленск—Витебск нет. О том, что из Смоленска в Витебск дважды в неделю якобы отправляются рейсы там ничего не знают.

Согласно информации на сайте автовокзала Смоленска, в Витебск должен ходить восьмиместный микроавтобус по понедельникам и пятницам. В понедельник он выезжает из Смоленска в 14:00, а в пятницу — в 19:00. Рейс длится 2 часа 10 минут, билет стоит 1605 российских рублей. На сегодняшний день все билеты на эту маршрутку уже раскуплены, на ближайшую пятницу пока свободны 7 мест.
 
Теги: Витебск
 
 
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Смоленский автовокзал сообщил, что с 4 июня возобновляется движение автобусов по маршруту Смоленск—Витебск, однако в Витебске о таких рейсах ничего не знают.
 
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