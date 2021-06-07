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Президент Польши Анджей Дуда помолился в Залешанах за души белорусских жертв подразделения «Бурого»

08.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Польши Анджей Дуда посетил Подляшье, чтобы встретиться с представителями белорусского меньшинства в Польше.

Президент Польши Анджей Дуда помолился в Залешанах за души белорусских жертв подразделения «Бурого»
Президент Польши в Залешанах. Фото: prezydent.pl
 Одним из пунктов визита было возложение венка к памятнику жителям Залешанов, которых убили в 1946 году антикоммунистическая дивизией под командованием Ромуальда Райса «Бурого», пишет Белсат.

Президент молился возле установленного в Залешанах памятника мученикам подляским и хелмским. В Залешанный он приехал в компании главы Польской православной церкви – митрополита Саввы. Потом Дуда возложил венок.


Визит президента Польши в Залешанах. Фото: Марек Боровский / КПРФ


Перед этим президент Польши посетил православный монастырь святых Марты и Марии на Святой горе Грабарке. Здесь его и приветствовал митрополит Савва.

Анджей Дуда также посетил II Белорусский лицей в Бельске Подляском, в котором встретился с учащимися, преподавателями и представителями белорусского меньшинства.

Президент напомнил, что в минувшую пятницу встречался с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и представителями польского меньшинства в Беларуси. Во время встречи обсудили общая ситуацию в Беларуси и проблемы поляков, которые там проживают.

 «К сожалению, проводится много акций, которые направлены на то, чтобы поссорить наши общества. Чтобы перессорить наши народы, но я хочу, чтобы мы не допустили этого, потому что мы все граждане одной Речи Посполитой. Ищутся различные возможности, чтобы вызвать конфликт, например, на исторической теме. Я считаю, что важной задачей Президента Республики Польша является не допустить этого, и прежде всего быть здесь, проявлять единство, проявлять сообщество, проявлять уважение», – сказал он в белорусском лицее.

Президент Польши также рассказал, что посетил Залешаны, «место, которое отмечено страданиями и смертью белорусов, живших в Речи Посполитой, невинных женщин и детей».

«Я молился там за тех, кто погиб, возложил венок как Президент Республики Польша под крестом, который чтит память жертв. Это важно как часть почета и памяти. Это важно в самом важнейшем духовном аспекте», – добавил он.

Анджей Дуда подчеркнул, что нет сомнений в том, что поляки и белорусы, несмотря на отличия, создают единое сообщество. По его словам, регион Подляшья, где смешиваются различные культуры и религии, – это регион, напоминающий прежнюю Речь Посполитую.

29 и 31 января, а также 2 февраля 1946 года отряд вооруженного подполья сжег пять подлясских деревень, в которых жили православные. Тогда погибли восемьдесят две личности – в основном женщины и дети. Сгорели деревни Зание, Залешаны, Коньцевизна, Шпаки и Вулка Выгоновская, в которых жили белорусы, исповедующие православие.

Капитана Ромуальда Райса «Бурого» осудили в 1950 году на смертную казнь за преступления. В 90-х он был реабилитирован. Институт народной памяти посчитал уничтожение пяти деревень, населенных белорусским населением, геноцидом. В 2005 году расследование преступления было прекращено, поскольку часть виновных была осуждена после войны, часть погибла, остальных не удалось установить.
 
 
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Президент Польши Анджей Дуда посетил Подляшье, чтобы встретиться с представителями белорусского меньшинства в Польше.
 
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