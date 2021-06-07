ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. В Праге на акции сотни человек несли большой БЧБ-флаг. Похожий был в Минске у стелы

08.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

7 июня в Праге на Староместской площади на акцию солидарности с Беларусью пришли сотни людей.



Во время акции в Праге / Reuters
 
Перед ними выступила Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Чехии. Выступали чешские правозащитники, диссиденты коммунистических времён. Присутствующие ставили подписи за освобождение политзаключённых в Беларуси.

Как сообщает "Радио Свобода", на встречу пришли также двое чехов с красно-зелёным флагом. От них звучали оскорбления в адрес участников акции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 июня в Праге на Староместской площади на акцию солидарности с Беларусью пришли сотни людей.
 
Новости дня
Новости разные
 
За каго Расея ў Беларусі? Меркаваньне палітоляга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by