Рене Фазел: это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным

"Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным. Когда Россия проиграла, все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила.





ТАСС. Но что теперь сказать? Канада всегда остается Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика. Чемпионат мог пойти по такому большому количеству сценариев. Канада могла отправиться домой, и Россия бы играла с кем-то другим. Спорт этим и великолепен", — цитирует Фазеля







