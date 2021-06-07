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Резиденты «Великого камня» получат новые преференции — проект указа

08.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские власти разработали проект указа, которым предлагается изменить условия работы в индустриальном парке «Великий камень».

Документ анонсировал телеграм-канал, который ведет пресс-служба Александра Лукашенко.

Что в проекте:


упрощение административных процедур;
придание большей самостоятельности органам управления парка;
расширение видов деятельности;
поддержка стартапов;
преференциальные условия для «якорных» инвесторов.
По информации БЕЛТА, дополнительные преференции предусмотрены, в частности, для проектов с инвестициями не менее 50 миллионов долларов. Среди них — льготные цены на земельные участки, упрощения в сфере таможенного администрирования и другие.

В дальнейшем по отдельным решениям правительства преференциями смогут воспользоваться и предприятия вне парка, но только те, которые участвуют в капитале и производственном процессе резидентов.

Также для стимулирования создания субпарков, прежде всего крупных китайских регионов, в частности провинций Сычуань, Шэньси и Тяньцзинь, статус резидента смогут получить компании — создатели субпарков.

Глава администрации парка Александр Ярошенко заявил, что льготными условиями ведения бизнеса в «Великом камне» смогут воспользоваться и стартапы, пишет dev.by
 
 
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Белорусские власти разработали проект указа, которым предлагается изменить условия работы в индустриальном парке «Великий камень».
 
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