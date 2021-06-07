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Четыре огромные градирни ТЭЦ одновременно снесли в Британии - видео

08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждая из градирен имела высоту 117 метров. Угольная станция Рагли, вырабатывавшая электроэнергию более 50 лет, закрылась в 2016 году.

Сейчас планируется, что освободившийся участок земли будет отведен под жилую зону – там собираются построить несколько тысяч частных домов.

 
 
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Подрывники одновременно снесли четыре градирни бывшей угольной электростанции Рагли в британском графстве Стаффордшир. Смотрите на видео кадры, снятые на месте...
 
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