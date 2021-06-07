Источник материала: Sputnik Беларусь

Вместе с тем маневры Baltops вызывают закономерную реакцию России, которая последовательно и эффективно укрепляет свои западные рубежи – не на две недели. РФ никому не угрожает, однако военного превосходства в Балтийском море не уступит. Провокационные по сути учения Baltops совершенно не отвечают интересам организаторов, участников и налогоплательщиков стран-участников.

Маневры Baltops проходят в Балтийском море 6–18 июня с участием 16 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии. Задействованы 40 кораблей и судов обеспечения, 60 летательных аппаратов и 4000 военнослужащих. На каждое государство в среднем приходится по два корабля, три самолета и 222 человека. Полагаю, называть подобные мероприятия масштабными – некорректно.

По условиям учений, эта "армада" противостоит Балтийскому флоту и Западному военному округу России. Для сравнения, в составе Балтфлота – 65 кораблей (включая ракетные, с "Калибрами" на борту), истребительный и штурмовой авиаполки, около 25 тысяч военнослужащих. Даже без учета береговых ракетных комплексов "Бастион", способных поражать цели на удалении до 600 км противокорабельными ракетами "Оникс", систем ПВО С-400 и ударной авиации Западного военного округа (Су-35С, Су-30СМ, Су-27, Су-24М), расклад сил явно не в пользу альянса. Превосходство Балтийского флота России безусловно, и с военной точки зрения учения Baltops бессмысленны. Подобные антироссийские провокации совершенно невыгодны ЕС.

На фоне "титанических" усилий НАТО в Балтийском регионе Министерство обороны РФ приняло принципиальное решение вооружить гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал" воздушного базирования войска Западного военного округа (в структуре которого находится Балтфлот). Ранее в Калининградской области были сформированы армейский корпус Балтийского флота и бригада ОТРК "Искандер-М", развернуты береговые ракетные комплексы "Бастион". "Устрашающая" военная активность НАТО вблизи российских границ и стремление "сдержать" мирное развитие РФ экономическими санкциями не принесли желаемого результата. В ситуации реального вооруженного конфликта в Балтийском регионе агрессивным соседям России придется очень быстро сделать непростой выбор между белым флагом и белыми тапочками. Возможно, учения Baltops имеют некий тайный смысл?

Блокада проливов и Балтфлота России

Маневры Baltops по силам, средствам и тематике с 2015 года неизменны. Натовские стратеги стремятся относительно малыми силами и средствами (собственно, других в регионе нет) заблокировать ключевые Датские проливы, запереть превосходящие силы российского Балтфлота в восточной части Балтийского моря и развить успех на берегу в ходе десантных операций. Стратегия совершенно оторвана от реальности и технологического уровня вероятного противника, зато в сценарии 2021 года появилась модная "оборона от кибернетических нападений".

Для поддержки разношерстной и малоэффективной корабельной группировки союзников по НАТО накануне в Балтийское море зашел ракетный эсминец ВМС США "Рузвельт". В ходе учений отрабатываются операции по противолодочной и противоминной борьбе, противовоздушной обороне. Постепенно зона маневров смещается на восток Балтийского моря. Запланированы высадка десанта на побережье Литвы и много чего еще. При этом ВМС и ВВС стран-участников слишком несоразмерны, чтобы эффективно (интегрированно) отрабатывать сложные задачи Baltic Operations. Разные потенциалы и степень боеготовности делают "сказочный" замысел учений еще более оторванным от реальности. Попутно заметим, даже в Бундесвере боеготовность ВВС составляет около 20%, это признает в недавнем докладе само немецкое ведомство. Единственная субмарина Польши – опасна лишь для своего экипажа. По данным польских моряков, на подлодке проблемы с торпедными аппаратами. Плавсредства стран Балтии не имеют на борту ракетного вооружения и обречены действовать "на подхвате". И всем понятно, что первый же ракетный пуск американского эсминца в акватории Балтийского моря может стать для него последним.

Возможно, демонстративное размахивание "военно-морской дубиной" позволит "притянуть" на орбиту НАТО нейтральные страны Северной Европы – Швецию и Финляндию, а затем продать Стокгольму и Хельсинки гору американского оружия. Однако, Baltops – инструмент противостояния с Советским Союзом. Эти учения должны были исчезнуть в 1991 году и не разделять в пятидесятый раз народы Европы – во имя интересов США. И все же настораживают "ошибки системы мониторинга" ВМС альянса, которые могут привести к "перестрелке" с ВМФ России и взрывной эскалации.

Оружие реального сдерживания

Любые маневры НАТО в акватории Балтийского моря возможны сегодня только под контролем средств разведки и под прицелом ракетных комплексов Балтийского флота России. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отрабатывают ведение воздушного боя в безориентирном пространстве морской акватории. Береговые ракетные комплексы (противокорабельные и ПВО) несут непрерывное боевое дежурство. Могущественный "организм" Западного военного округа находится в постоянной боевой готовности.

В ситуации реального вооруженного конфликта береговой ракетный комплекс "Бастион" дальностью до 600 км с калининградского побережья "достанет" любую надводную цель в районе Датских проливов. Основанием для этого может стать, к примеру, морская блокада силами альянса – акт прямой агрессии, регламентированная международными документами форма ведения боевых действий для подрыва экономики противника. Мобильные береговые "Бастионы" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" позволяют за пять минут (время развертывания) создавать на Балтике так называемые зоны ограничения доступа и маневра. Дивизион БРК "Бастион" включает восемь пусковых установок, то есть в дивизионе постоянно готовы к старту 16 ракет. Полный боезапас дивизиона – до 36 противокорабельных крылатых ракет, способных поражать и наземные радиоконтрастные цели. Собственно, весь корабельный состав Baltops можно отправить на дно одним залпом.

Балтийский флот России располагает и другими высокоточными ракетными комплексами: "Калибр" дальностью до 1400 км (по морским целям), ОТРК "Искандер-М" дальностью до 500 км. Объявлено о развертывании в Западном военном округе гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" воздушного базирования дальностью до 2000 км.

Гиперзвуковой "Кинжал" предназначен для выполнения стратегических задач в доядерной фазе крупномасштабных военных конфликтов – поражения критически важных объектов противника, включая узлы государственного управления. Это оружие стратегического неядерного сдерживания, способное эффективно останавливать или предотвращать враждебные действия в отношении России. Систем ПВО для перехвата "Кинжалов" не существует. Комплекс создан на базе модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, успешно эксплуатируется в Южном военном округе и на Северном флоте.

Не ракетами едиными силен Балтийский флот. На Западе знают, что российская система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН" способна в любой момент прервать полеты неуклюжих и ненадежных "летающих компьютеров" F-35 Lightning II – на удалении до 3000 км. Пожелаем удачного возвращения домой авиаторам-участникам Baltops, а также летчикам ВВС Италии, которые сегодня на F-35 патрулируют небо "безлошадных" стран Балтии в рамках еще одной бессмысленной полицейской миссии НАТО.

Россия активно укрепляет оборону на Балтике и никому не угрожает, просто напоминает об ответственности за пересечение "красной черты". Ранее в Кремле заявили о готовности к худшим сценариям развития отношений с США и НАТО, но это выбор "партнеров", не признающих национальных интересов и возможностей России. А пока Балтийский флот и Западный военный округ парируют угрозы технологично, убедительно, достойно и полностью контролируют военную активность альянса в регионе.