Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси и во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 июн - Sputnik. Грозы ожидаются на большей части Беларуси во вторник, 8 июня, сообщили в Белгидромете.

"По востоку при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", – предупреждают синоптики.

Из-за неблагоприятных погодных условий в республике объявлен оранжевый уровень опасности.

При этом температура воздуха ожидается вполне летняя: в Минске, Витебске, Гродно днем воздух прогреется до +24..+26°C, в Бресте ожидается +25..+27°C, прохладнее сего будет в Гомеле и Могилеве, где столбики термометра поднимутся до +22...+24°С.

Как вести себя при грозе

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напоминают, что во время грозы наибольшую опасность представляет молния, которая может поразить человека или ударить в здание и вызвать пожар.

Специалисты ведомства советуют отключить все электроприборы и не подходить к телефону, плотно закрыть окна и дымоходы, не допускать возникновения сквозняков.

Постарайтесь на оставаться на улице, укрыться в помещении или в подъезде любого дома. Под козырьком здания не рекомендуется прикасаться к стене. Нельзя пользоваться мобильным телефоном и стоять вблизи высоких столбов, рекламных щитов и прочих конструкций.

Водителям, которых гроза застала в пути, советуют остановиться, закрыть окна, опустить антенну, заглушить двигатель и переждать разгул стихии в машине.

Во время грозы в лесу стоит держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев. Можно укрыться между низкорослыми деревьями с густой кроной.

Смотрите также: