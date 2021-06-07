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Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси и во вторник
08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн - Sputnik. Грозы ожидаются на большей части Беларуси во вторник, 8 июня, сообщили в Белгидромете.
"По востоку при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с", – предупреждают синоптики.
Из-за неблагоприятных погодных условий в республике объявлен оранжевый уровень опасности.
При этом температура воздуха ожидается вполне летняя: в Минске, Витебске, Гродно днем воздух прогреется до +24..+26°C, в Бресте ожидается +25..+27°C, прохладнее сего будет в Гомеле и Могилеве, где столбики термометра поднимутся до +22...+24°С.
Как вести себя при грозе
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напоминают, что во время грозы наибольшую опасность представляет молния, которая может поразить человека или ударить в здание и вызвать пожар.
Специалисты ведомства советуют отключить все электроприборы и не подходить к телефону, плотно закрыть окна и дымоходы, не допускать возникновения сквозняков.
Постарайтесь на оставаться на улице, укрыться в помещении или в подъезде любого дома. Под козырьком здания не рекомендуется прикасаться к стене. Нельзя пользоваться мобильным телефоном и стоять вблизи высоких столбов, рекламных щитов и прочих конструкций.
Водителям, которых гроза застала в пути, советуют остановиться, закрыть окна, опустить антенну, заглушить двигатель и переждать разгул стихии в машине.
Во время грозы в лесу стоит держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев. Можно укрыться между низкорослыми деревьями с густой кроной.
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Грозы, град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра ожидаются в Беларуси во вторник, 8 июня.
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