Источник материала: UDF



Фото: Mohamad Torokman / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетолог рассказала о бюджетном варианте здорового питания Фрукты и овощи зимой могут стать слишком дорогими продуктами для поддержания здоровья и правильного питания.

Поскольку овощи должны составлять половину здоровой продуктовой корзины, летом следует использовать выгодные предложения и делать запасы. «Лето — это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года».Диетолог рекомендует покупать фрукты и овощи для заготовок на фермерских рынках — там они бывают дешевле и вкуснее, чем в магазинах. Кроме того, продукты для здорового питания можно выращивать самостоятельно. «Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму — это очень здорово спасает». Так, по мнению специалиста, можно создать запас витаминов и существенно сберечь бюджет.Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому противопоказана окрошка и почему. Она призвала обращать внимание на квас с высоким содержанием сахара и кефир, а также на колбасу, без которой блюдо будет полезнее и здоровее.