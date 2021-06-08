Источник материала: UDF



Фото: @galipozturkofficial

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пара родила 20 детей от суррогатных матерей за год Семейная пара за год родила 20 детей с помощью суррогатного материнства и тратит 67 тысяч фунтов стерлингов на их 16 нянь.

23-летняя Кристина Озтюрк (Kristina Öztürk) родом из России познакомилась со своим 57-летним мужем-миллионером Галипом Озтюрком (Galip Öztürk) во время поездки в Грузию, куда бизнесмен переехал после приговора к пожизненному заключению в своей родной стране Турции.Возлюбленные разделяли мечту о большой семье и решились на суррогатное материнство. Так, в 2020 году у Кристины и Галипа появился мальчик по имени Мустафа. Это был не первый ребенок у пары: у Кристины уже есть шестилетняя дочь от другого партнера. Галип в свою очередь был уже женат, в Турции у него осталось девять детей от первой жены Хюли Озтюрк (Hülya Öztürk).После рождения малыша Мустафы Кристина и Галип поняли, что хотят вновь обзавестись потомством. Бизнесмен заплатил 138 тысяч фунтов стерлингов (более 14 миллионов рублей) суррогатным матерям, и их семья пополнилась 20 детьми — им от 4 до 14 месяцев.У состоятельной пары есть 16 нянь-помощниц, на оплату их услуг многодетные родители ежегодно тратят 67,7 тысяч фунтов стерлингов (почти 7 миллионов рублей ).Кристина рассказала в беседе с изданием, что проводит все время с детьми и делает «все то, что обычно делают мамы». Говоря о своем распорядке дня, женщина упомянула, что ее дни никогда нельзя назвать скучными, поскольку она всегда занята заботой о детях. Обычно ее дети ложатся спать около восьми вечера и спят до шести утра.. Кристина рассказала, что ей не удается выспаться, но, по ее словам, для нее это не проблема, так как она знала, на что идет.При этом она не исключает новое пополнение в семье в будущем. Женщина заявила, что не планирует рожать с помощью суррогатного материнства, но допускает, что у них с мужем родятся еще дети, но уже естественным путем. «Я планирую беременность, но не сразу, потому что сейчас мне нужно быть рядом со своими малышами. Трудно быть мамой 21 маленькому ребенку, когда вы беременны», — заключила Кристина.Ранее сообщалось, что студентка из британского графства Лестершир больше девяти месяцев не замечала беременность и внезапно родила. Девушка утверждает, что ничто не указывало на беременность: месячные не прекращались, вес не увеличивался, живот не рос. Тест на беременность также был отрицательным.