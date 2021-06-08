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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В «Роскосмосе» похитили предназначенные для отправки американцев на МКС миллионы В «Роскосмосе» похитили более восьми миллионов рублей, предназначенных для отправки американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

По версии следствия, руководители компании «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЦТП) и ракетно-космической корпорации «Энергия» через субподрядчиков вывели средства госконтракта.Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, подрядчик — ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), должен был провести работы по доставке астронавтов на МКС. Часть задач он перепоручил ЦТП, однако работы производил фиктивно, что позволило похитить свыше восьми миллионов рублей.По данным издания, к махинациям могут быть причастны бывшие топ-менеджеры РКК «Энергия» Олег Волков и Николай Черленяк, которые скрываются от российского правосудия за границей. Кроме того, фигурантами уголовного дела являются бывший директор исследовательской компании ЦТП Василий Икомасов и его заместитель Эдуард Родыч-Семенча.Следствие квалифицирует деяние как хищение в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В «Роскосмоcе» заявили, что госкорпорация оказывает всестороннюю поддержку в расследовании, однако не прокомментировали, что какая именно разработка была поручена ЦЭНКИ подрядчику и относилась ли она к отправке американцев на МКС.Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против генерального директора дочернего предприятия «Роскосмоса» НИИ Точных приборов Александра Люхина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, поскольку назначил на высокий пост свою подругу, не имевшую должного образования.