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УЕФА согласовал форму сборной Украины с изображением Крыма

08.06.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

УЕФА согласовал форму сборной Украины с изображением Крыма
Фото: Андрей Павелко / Facebook
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы. На форме нарисована карта Украины с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Кроме того, на амуницию нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!» «Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — заявили в УЕФА.

О том, что на форме сборной использовано изображение полуострова, стало известно 6 июня. Форму представил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Экипировку уже оценил тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. «То, что я видел, — да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать», — сказал он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
 
 
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал форму сборной Украины для участия в чемпионате Европы.
 
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