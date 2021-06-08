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Россия попросит Беларусь помочь с картофелем
Источник материала: UDF
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
По ее словам, вскоре должен пойти новый урожай, который позволит стабилизировать ситуацию. Поэтому закупок такого объема в Беларуси окажется достаточно.
С начала года картофель в России подорожал, по состоянию на 31 мая более чем в полтора раза — на 61,6 процента. С 25 по 31 мая рост цен составил 3,19 процента, а неделей ранее — 3,79 процента.
В текущем месяце Беларусь получила очередной транш от России в размере 500 миллионов долларов. О предоставлении стране 1,5 миллиарда долларов стороны договорились в сентябре прошлого года.
Месяц назад премьер России Михаил Мишустин обвинил в росте цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей. В свою очередь, во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) президент страны Владимир Путин выразил надежду, что к концу года инфляция все же затормозится.
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В борьбе с ростом цен на картофель власти России попросят помощи у Беларуси.
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