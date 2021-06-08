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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия попросит Беларусь помочь с картофелем В борьбе с ростом цен на картофель власти России попросят помощи у Беларуси.

В борьбе с ростом цен на картофель власти России попросят помощи у Беларуси. Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что в настоящее время обсуждается закупка дополнительно нескольких десятков тысяч тонн товара, сообщает РИА Новости.По ее словам, вскоре должен пойти новый урожай, который позволит стабилизировать ситуацию. Поэтому закупок такого объема в Беларуси окажется достаточно.С начала года картофель в России подорожал, по состоянию на 31 мая более чем в полтора раза — на 61,6 процента. С 25 по 31 мая рост цен составил 3,19 процента, а неделей ранее — 3,79 процента.В текущем месяце Беларусь получила очередной транш от России в размере 500 миллионов долларов. О предоставлении стране 1,5 миллиарда долларов стороны договорились в сентябре прошлого года.Месяц назад премьер России Михаил Мишустин обвинил в росте цен на продукты жадность отдельных производителей и торговых сетей. В свою очередь, во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) президент страны Владимир Путин выразил надежду, что к концу года инфляция все же затормозится.