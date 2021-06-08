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В Италии предотвратили теракт на базе НАТО

08.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Италии антитеррористическая полиция предотвратила теракт на базе НАТО. В частности, правоохранители ликвидировали крайне правую экстремистскую группировку.



Об этом сообщает Politico.
 
Карабинеры изъяли фотографии Адольфа Гитлера, свастики и книгу со списком еврейских фамилий во время скоординированных рейдов в домах 12 предполагаемых членов "Римского арийского ордена", группы сторонников превосходства белой расы, вдохновленной нацистами.

Одна из обвиняемых была признана победительницей онлайн-конкурса красоты Мисс Гитлер в 2019 году, назвав себя мисс Евой Браун.

Расследование началось в 2019 году как часть более широкого расследования сторонников превосходства белой расы и ультраправых движений.

В полиции заявили, что группа "занимается публикацией расистских и дискриминационных, вдохновленных нацистами, антисемитского и отрицающего Холокост контента, видео и изображений в соцсетях".

Спецгруппа полиции сосредоточилась на обмене экстремистских материалах на страницах Facebook и в сообществах в "Вконтакте", где члены группы якобы подстрекали к совершению насильственных действий против евреев и иммигрантов.

Полиция провела задержания после доступа к группе в мессенджере WhatsApp под названием Judenfrei League - "judenfrei" - это термин, который нацисты использовали для описания территорий, "очищенных" от евреев во время Холокоста. Члены группы якобы делились инструкциями о том, как производить самодельные взрывчатые устройства в рамках плана против базы НАТО.

Судья обязал 12 подозреваемых ежедневно являться в полицейский участок до тех пор, пока им не будет решено о предъявлении официального обвинения.
 
 
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В Италии антитеррористическая полиция предотвратила теракт на базе НАТО. В частности, правоохранители ликвидировали крайне правую экстремистскую группировку.
 
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