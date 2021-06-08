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Суды Первомайского и Советского районов Минска переехали в новое здание
Источник материала: Партизан
С 7 июня суды Первомайского и Советского районов Минска переехали в новое здание, которое находится на улице Франциска Скорины, 6Б, возле станции метро «Восток».
Новое здание судов Первомайского и Советского районов Минска. Фото: viasnanazirae / Telegram
Об этом
Все дела будут рассматриваться уже здесь, но, вероятно, только с 8 июня. Сегодня, 7 июня, ни уголовных, ни административных дел в расписании нет, так как «заканчивается переезд из старых зданий».
Официальных заявлений о переезде судов сделано не было.
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С 7 июня суды Первомайского и Советского районов Минска переехали в новое здание, которое находится на улице Франциска Скорины, 6Б, возле станции метро «Восток».
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