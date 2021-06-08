Газ для белорусов подорожал, но объем возможной покупки не изменился

Об этом свидетельствуют данные нового исследования РИА «Рейтинг», в котором ранжированы страны Европы по доступности природного газа для населения.





Как показывает исследование, житель Беларуси на среднюю зарплату в 2021 году может позволить себе приобрести 3265,9 кубометров природного газа.





Год назад белорус мог купить на зарплату 3277,6 кубометров газа или на 11,7 кубометров меньше. То есть объем природного газа, который может позволить себе среднестатистический белорус, практически не изменился.





При этом стоимость 1 тысячи кубометров газа за год для жителей Беларуси выросла на 12,6 доллара. В белорусских рублях стоимость газа увеличилась на 14,5%.





Несмотря на такие изменения, Беларусь смогла удержать занятое в прошлом году 10-е место в рейтинге Европы по доступности бензина.





В рейтингах 2019 и 2018 годов у страны было 12-е место.





Самый большой объем природного газа — свыше 6,5 тысячи кубических метров — на среднюю зарплату можно купить в Люксембурге, Казахстане и России. На последних строчках рейтинга с результатом менее 1,4 тысячи кубических метров находятся Босния и Герцеговина, Молдавия и Украина.







