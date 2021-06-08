За четыре месяца в Минске зарегистрировали более трех тысяч ИП

За январь — апрель 2021 года в Минске было зарегистрировано 1620 юридических лиц и 3162 индивидуальных предпринимателя, сообщили в Министерстве юстиции.





Всего в Беларуси за четыре месяца текущего года зарегистрировано 3303 юридических лица и 11 488 индивидуальных предпринимателей.

Если рассматривать по областям, то больше всего юрлиц и ИП в указанный период зарегистрировали в Минской — 546 и 1 921 соответственно. Следом идут Брестская — 256 юрлиц и 1562 ИП, Гомельская — 245 и 1296, Гродненская — 210 и 1422, Витебская — 209 и 1074. Меньше всего — в Могилевской области — 195 юрлиц и 1051 ИП.

В отношении 11 476 субъектов хозяйствования (3 014 юрлиц и 8 462 ИП) начата процедура ликвидации.