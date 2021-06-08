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Клуб НХЛ «Даллас» подписал контракт с белорусом Евгением Оксентюком 

08.06.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что клуб подписал трехлетний контракт с 20-летним белорусским нападающим Евгением Оксентюком, сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Клуб НХЛ «Даллас» подписал контракт с белорусом Евгением Оксентюком 

В 2019-20 годах Оксентюк играл с нынешним звездным форвардом Таем Делландреа во «Флинте». Белорус набрал 78 очков (33+45) в 58 матчах и занял третье место в команде с рейтингом «+13».

В 2020-21 годах он набрал шесть очков (3+3) в 31 матче с минской «Юностью» белорусской экстралиги. Хоккеист также забросил четыре шайбы и набрал пять очков (4+1) в 13 матчах плей-офф, что помогло «Юности» выиграть чемпионат Беларуси.

 
 
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что клуб подписал трехлетний контракт с 20-летним белорусским нападающим Евгением Оксентюком, сообщает...
 
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