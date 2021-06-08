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Клуб НХЛ «Даллас» подписал контракт с белорусом Евгением Оксентюком
Источник материала: Навiны
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что клуб подписал трехлетний контракт с 20-летним белорусским нападающим Евгением Оксентюком, сообщает официальный сайт хоккейного клуба.
В 2019-20 годах Оксентюк
В 2020-21 годах он набрал шесть очков (3+3) в 31 матче с минской «Юностью» белорусской экстралиги. Хоккеист также забросил четыре шайбы и набрал пять очков (4+1) в 13 матчах плей-офф, что помогло «Юности» выиграть чемпионат Беларуси.
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что клуб подписал трехлетний контракт с 20-летним белорусским нападающим Евгением Оксентюком, сообщает...
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