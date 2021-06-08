Попавшие под санкции белорусские предприятия ищут готовых рискнуть перевозчиков





Так, ОАО " Гродно Азот" объявило конкурс на закупку транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном и железнодорожном сообщениях на период с 01 по 31 июля 2021 года. Стоимость закупки составляет $701,557 тыс.





В дополнение к информации о конкурсе телеграм-каналы уточняют еще одно пикантное условие проводимого конкурса.





«…на ОАО "Гродно Азот" в очередной раз ищут перевозчика готового за 701 557 USD в документации не указывать ОАО «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента», - говорится в сообщении.





По неофициальным данным , ОАО «Белшина», остро нуждающееся в импортных поставках синтетического каучука и технического углерода, «активно вовлекает в схему обхода санкций российские компании.





«Так, перевозчик ООО «ГРИН ЛАЙН» согласился на сотрудничество и готов попасть под санкции Европы и OFAC, второй перевозчик ООО «МТЗ Татарстан». WEBER & SCHAER GmbH & Co. KG пока думает…», - говорится в сообщении.





Отмечается, что ОАО «Белшина» активно ищет транспорт на российских номерах для обеспечения доставки сырья с Нижнекамска и Тольятти в Бобруйск. Запущена схема поставок с использованием склада в Набережных Челнах ООО «Нижегородский торговый дом «Белшина».



