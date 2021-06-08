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Глава Сената Чехии: Сенат пригласил Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и лично я считаю ее президентом
Источник материала: Партизан
Лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую приняли в Сенате парламента Чехии как главу белорусского государства. Об этом заявил 7 июня спикер чешского Сената Милош Выстрчил.
Тихановская приехала в Чехию по приглашению Выстрчила Фото: EPA
"Сенат парламента Чешской Республики пригласил Светлану Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и я интерпретирую это так, что Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси", – сказал Выстрчил.
Он также назвал прошлогодние президентские выборы в Беларуси несвободными и незаконными, сообщает iRozhlas.cz.
В свою очередь, Тихановская на брифинге после встречи выразила мнение, что Чехия должна быть последовательной в своих действиях против незаконного режима Александра Лукашенко и поддержать дальнейшие санкции против его агентов.
Тихановская прибыла в Чехию 7 июня по приглашению Выстрчила. 8 июня она также встретится с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем, а 9 июня – с министром иностранных дел Якубом Кулганеком. Отмечается, что полная программа ее пребывания в Чехии не была опубликована из соображений безопасности.
Контекст:
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
- Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
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23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
- Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
- 16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси.
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Глава Сената Чехии: Сенат пригласил Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и лично я считаю ее президентом
Лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую приняли в Сенате парламента Чехии как главу белорусского государства. Об этом заявил 7 июня спикер чешского Сената...
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