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Афганистан готовится к атаке талибов после отвода войск США

08.06.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Афганские солдаты готовятся к атакам талибов после отвода войск США. Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, контролируемую правительством.


Фото: Афганистан готовится к атакам после ухода США (GettyImages)

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Талибан готовится к крупномасштабному наступлению на крупные населенные пункты в Афганистане. Повстанцы пока окружают позиции полиции и армии и выжидают, когда последние войска США покинут территорию, пишет РБК-Украина.

Издание сообщает, что с прекращением поддержки из воздуха в течение нескольких недель правительственные силы Афганистана теряют преимущество в конфликте. Полицейские подразделения заявляют, что не продержатся долго без авиации и тяжелого вооружения.

Правительственным войскам удается отбить такие районы, как Аргандаб, плодородная долина на западной окраине Кандагара, второго по величине города страны. Боевики Талибана покинули некоторые районы Аргхандаба в начале апреля после того, как после затяжных интенсивных наземных боев в результате ударов американских военных самолетов потеряли бойцов.

Напомним, что союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Ранее сообщалось, что есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

 
 
 
 
 
 
 
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Афганские солдаты готовятся к атакам талибов после отвода войск США. Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, контролируемую...
 
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