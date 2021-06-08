Афганистан готовится к атаке талибов после отвода войск США





Фото: Афганистан готовится к атакам после ухода США (GettyImages)





сообщает The Wall Street Journal. Об этомThe Wall Street Journal.





пишет РБК-Украина. Талибан готовится к крупномасштабному наступлению на крупные населенные пункты в Афганистане. Повстанцы пока окружают позиции полиции и армии и выжидают, когда последние войска США покинут территорию,РБК-Украина.





Издание сообщает, что с прекращением поддержки из воздуха в течение нескольких недель правительственные силы Афганистана теряют преимущество в конфликте. Полицейские подразделения заявляют, что не продержатся долго без авиации и тяжелого вооружения.





Правительственным войскам удается отбить такие районы, как Аргандаб, плодородная долина на западной окраине Кандагара, второго по величине города страны. Боевики Талибана покинули некоторые районы Аргхандаба в начале апреля после того, как после затяжных интенсивных наземных боев в результате ударов американских военных самолетов потеряли бойцов.





Напомним, что союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.





Ранее сообщалось, что есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.











