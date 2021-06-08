«Ночью списывали одинаковые суммы. Банк не посчитал операции подозрительными». Как клиенты возвращают списанные средства

Источник материала: Притворяться работниками банка или покупателями с барахолки мошенникам все сложнее, поэтому каждый день в ход идут все более продвинутые способы увести чужие деньги. В редакцию обратились клиенты разных банков с похожими историями: деньги у них списали несколькими платежами игровые сайты. Люди утверждают, что никому своих данных не давали, а банк отвечает, что «сами виноваты: засветили карточку». Другие клиенты при этом рассказывают, что банк вернул им украденные мошенниками деньги. Что делать и как разобраться, кто виноват, рассказывают специалисты провайдера электронных платежей Assist Belarus.

«Ночью списывали одинаковые суммы через каждые пять минут. Банк не посчитал их подозрительными»

Недавно мы рассказывали о том, как у клиента одного из банков мошенники из Киева увели деньги. Похожая история с загадочным исчезновением средств с карточки случилась с братом нашей читательницы. Екатерина уверена, что свои банковские данные он никому не сообщал, потому что не очень дружит с интернетом. А о существовании игрового сайта, списавшего с него $580, он даже не слышал.





— Мой брат — человек не самый технически продвинутый, он даже телефоном редко пользуется. Только видео на YouTube и смотрит, — рассказывает Екатерина. — 5 мая он собрался купить дочке подарок на день рождения, взял телефон в руки и увидел последнюю SMS: «На вашем счету осталось 90 рублей».

Оказалось, что несколько дней назад ему на телефон ночью приходили SMS о списании денег на игровом сайте steamgames.com, которые он не заметил. Данные карты он никому не давал, мошенники ему не звонили и не писали, телефон защищен от посторонних, а карта имеет ПИН-код. Фишинг тоже исключен: он не умеет делать покупки через интернет. Оплата по его карте привязана только к двум проверенным сайтам, я это делала сама по его просьбе.

В первом случае к аккаунту Wargaming привязаны несколько карт, поэтому, будь там утечка данных, деньги списали бы со всех. Во втором случае я давно помогла ему оформить ежемесячные пожертвования детям — 30 рублей в месяц. Так что дело явно не в них.







В итоге платежами от $11 до $100 за два дня с карты в Гамбург ушли $580. Екатерина рассказывает, что брата пришлось буквально заставить пойти в банк и написать заявление о хищении денег. Тот отнекивался: «Все равно ведь ничего не докажем, только время потеряем». В банке ответили, что мужчина сам засветил где-то данные карты, но заявление приняли.

— Нам даже сказали, что вероятность вернуть деньги есть, служба безопасности должна разобраться. Через несколько дней попросили написать объяснительные по каждой операции: мол, за границей не были, платеж не совершали и все такое. Теперь ждем 90 дней, пока они разберутся.

Но меня очень возмутила эта ситуация: ночью у клиента проходят однотипные оплаты: через каждые пять минут в течение получаса снимают одинаковые суммы в валюте. Клиент их не видит, а банк не считает это чем-то подозрительным и не блокирует.

Брат работает строителем и постоянно в разъездах по Беларуси, поэтому он считал, что безопаснее хранить деньги на карте, ведь наличку могут украсть или можно потерять ее где-то. А теперь он даже карточку перевыпускать опасается. Говорит, если у кого-то получилось украсть деньги таким образом один раз, получится и еще.





Мы обратились с вопросом «В каком случае банк считает операцию подозрительной и блокирует деньги?» в банк клиента, но оперативный ответ получить не смогли. Как только узнаем подробности, сразу дополним информацию.

«Банк не смог доказать мою вину, поэтому вернул деньги»

Впрочем, не все подобные истории заканчиваются капитуляцией клиента перед банком. Иногда людям возвращают украденные мошенниками деньги.

— У меня с карты какой-то игровой сайт списал чуть меньше сотни рублей. Судя по распечатке со счета, деньги уходили небольшими суммами в российских рублях. Обнаружилось это не сразу: SMS-оповещения у меня не было, поэтому заметила это, только когда не хватило денег на кассе в магазине, — рассказывает Алина. — Консультант в банке попытался убедить меня, что я где-то засветила свою карту, но это исключено: на тот момент я оплачивала только авиабилеты на официальном сайте Wizz Air и покупку продуктов в магазине. Коллега на работе рассказала, что точно так же у нее списали деньги, она написала заявление, и в итоге банк их вернул. Она же уговорила меня написать такое заявление. В банке сказали: если расследование выявит, что это было по моей вине, мне еще придется оплатить это расследование!





Девушка была абсолютно уверена, что данные карты не знает никто, кроме нее. Поэтому от заявления она не отказалась, несмотря на то что сумма для нее была некритичная.

— Насколько я понимаю, по итогам расследования банк не смог доказать мою вину, поэтому вернул деньги, — говорит Алина. — Мне даже выдали бесплатную новую карточку, так как старая была заблокирована. Честно говоря, я думала, что ничего не вернут, скажут: сама виновата, давай еще и расследование оплати.

Но одно дело, что ты повелся и передал данные карты мошенникам по Viber, и другое — когда их у тебя списали вообще неизвестно каким способом. Людям, которые уверены, что никому данные не передавали, я бы посоветовала не бояться и идти с заявлением банк. А то получается, что банк только пользуется вашими деньгами, а их защиту от мошенников не гарантирует.





«По правилам „нулевой ответственности“ банк обязан вернуть вам деньги, а потом провести расследование»

В 2015 году в Беларуси ввели «нулевую ответственность» держателей банковских карточек. Она предполагает, что, если мошенники украли средства с вашей карточки, банк полностью вернет эту сумму. Но это если вы не нарушили правила пользования карточкой. Например, если в договоре с банком указано не предавать ПИН-код посторонним, а оплата была подтверждена им, банк снимает с себя ответственность. Это значит, что вы сами не смогли сохранить их в тайне. Если же вы никому свои данные не давали, банк проводит расследование, чтобы понять, как и куда ушли деньги.

— В данных ситуациях банк действует по заявительному принципу. Заметили, что у вас произошла пропажа средств? Идете в банк и пишете заявление для расследования. Согласно правилам «нулевой ответственности», банк обязан в определенные сроки вернуть деньги на ваш счет, а потом провести расследование, — поясняет эксперт провайдера электронных платежей и директор компании Assist Belarus Вячеслав Сенин. — В ходе расследования может выясниться, что клиент по неосторожности передал карточку третьим лицам, например супруге или своему ребенку, и тем самым нарушил одно из правил безопасности. Если это будет доказано, то банк вправе вернуть деньги и даже может обратиться в органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В реальной практике случаются совершенно бытовые ситуации, которые могут привести держателя к еще бо́льшим неприятностям после проведения расследования.

Из пикантных историй можно привести такой пример. Бывали случаи, когда супруга что-то приобретала втайне от мужа — держателя карточки (или собственные дети втайне от родителей), а истинный владелец карточки, будучи в полной уверенности, что никому данных не давал, написал заявление о пропаже средств. И по окончании расследования выяснялось, что «сам виноват». Конечно, в таких случаях банк ответит, что ответственность полностью на держателе. И на практике чаще всего так и происходит.





Для того чтобы деньги вернули, вам нужно написать заявление в банк в течение 30 календарных дней (если были обстоятельства, которые не позволили соблюсти этот срок, его можно продлить до 90 дней). На рассмотрение этого заявления банкам отводится 45 дней (если оплата была на территории Беларуси) или 90 дней (если все случилось за пределами страны).

— Время расследования у каждого банка плюс-минус одинаковое, если случай единичный. Если таких случаев несколько, банк может не ограничиваться своими средствами и возможностями, а обращаться в правоохранительные органы за помощью в расследовании ситуации. Да и у милиции в таких случаях могут возникнуть вопросы к службе безопасности банка, — комментирует эксперт. — Для того чтобы банк был готов нести полную ответственность за своих клиентов, есть смысл не ждать рассмотрения вашего случая, а направить дубликат заявления еще и в Нацбанк и милицию.

Для этого просто укажите всех адресатов в шапке заявления. В заявлении опишите всю ситуацию в свободной форме, попросите провести расследование и вернуть вам средства по принципу «нулевой ответственности».





Утечка данных из приложений или через обслуживающий банк очень даже возможны, говорит эксперт. Кибермошенники развиваются так же, как и любые системы безопасности. Первые будут искать любые слабые места, чтобы пробить защиту, а вторые — все способы предвидеть и не допустить это.

— Если ваша карта привязана к любым приложениям, например по оплате прослушивания музыки или поездок в такси, это должна быть отдельная карточка, так как именно такие карты всегда интересны мошенникам, — объясняет Вячеслав Сенин. — Финансовые приложения так же, как и любая онлайн-оплата, требует инвестиций для защиты от взломов.

Это довольно дорогостоящее направление, а не всякий бизнес готов инвестировать в максимальную защиту. Не всегда стартапы или новички-провайдеры думают об этом на старте. Каждый хочет получить максимум выгоды в короткие сроки, и в такой ситуации о репутации и перспективах на будущее он может не думать. А зря, потому что кибермошенники могут «зайти» в любой момент.





Эксперты также вспомнили случай с утечкой данных у российского «Сбербанка». Тогда специалисты сошлись во мнении, что всему виной человеческий фактор: данные слил кто-то из сотрудников безопасности банка.

— Конечно, любой банк постарается не комментировать, что взял на работу в службу безопасности ненадежного человека. Ситуация со «Сбербанком» стала известна клиентам только потому, что имела другой масштаб, а конкурентная среда слишком активна. У нас рынок меньше, а значит, и ситуации с гласностью могут быть другими. Если у вас все-таки произошла подобная ситуация и вы лишились денег, нужно обязательно писать заявление в органы и разбираться по каждой конкретной ситуации. Предполагать и ждать, что кто-то сделает это за вас, стратегически безрезультатно, — подытожили в Assist Belarus.

Только цифры

За 2020 год в Минске возбудили 7517 уголовных дел по статье 212 Уголовного кодекса («Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации»). Это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

«Для сравнения: за весь 2018 год в столице зарегистрировано всего 1374 подобных преступления, а за 2019-й — 2763», — сообщает Следственный комитет.