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Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

08.06.2021 08:47 — Разное |  
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На прошлой неделе мы запустили небольшой цикл статей о белорусской глубинке. Журналисты разъехались в командировки, чтобы показать, как живут и умирают маленькие деревни. Мы побывали и в увядающих населенных пунктах, и в образцовом агрогородке, который построил Нацбанк. Заглянули в гости в частное фермерское хозяйство и в поселение дауншифтеров. А затем сравнили белорусскую агрореальность с польской. Пришло время сделать некоторые выводы.

Не нужно быть экспертом, чтобы признать очевидный факт: белорусская деревня захворала. Путешествуя по стране, мы все чаще замечаем симптомы этой болезни: двухэтажки с заколоченными окнами, заброшенные огороды, за которыми больше некому ухаживать, замок на дверях сельской школы, клуба, детского сада… Когда в деревне не остается детей, она обречена. Стоит ли горевать по этому поводу или увядание деревни (и сельского образа жизни) — естественный для хода истории процесс?








Минус 1,3 миллиона человек за 30 лет

Для понимания того, что происходит с белорусской деревней, обратимся к данным Белстата. За последние 30 лет урбанизация, миграция и естественная убыль населения вымыли из сельской местности 1,3 миллиона человек. Если в 1991 году там проживало 3 384 737 человек, то в 2021-м осталось 2 069 325. За то же время городское население выросло только на 475 тысяч.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья
Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья
Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Быстрее всего деревня пустела в Могилевской, Витебской и Гродненской областях — там за три последних десятилетия сельское население сократилось в два раза. Не намного лучше ситуация в Гомельской и Брестской областях, где минус составил 42,8% и 36,5% соответственно. Даже Минская область не смогла выйти в плюс — там с 1991 года сельское население сократилось на 19,1%.

И еще один интересный факт для размышлений. Сейчас в одном только Минске живет столько же людей, сколько во всей сельской местности Беларуси — чуть больше 2 миллионов человек. А ведь еще 30 лет назад в деревнях и поселках проживало в два раза больше людей, чем в столице.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья
Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Агрогородки не стали панацеей

Урбанизация Беларуси началась в конце 1950-х, когда республика стала превращаться в сборочный цех Советского Союза. Крупные промышленные предприятия и высшие учебные заведения привлекали в города десятки тысяч молодых людей, желающих сменить конюшню и кабину трактора на теплую контору, а сельский дом с печным отоплением и уличным колодцем — на благоустроенную квартиру в хрущевке. Это естественно и логично — каждому хочется и бытового комфорта, и хорошей зарплаты. Технический прогресс XXI века лишь ускорил эти процессы.

В начале 2000-х власти страны всерьез задумались над тем, как переломить ситуацию. Вслед за лозунгом «Возродим деревню — сохраним страну» появилась масштабная госпрограмма развития села с ее главной задачей — повысить престиж сельского труда и образа жизни. В обиход вошло слово «агрогородок», которое означает инновационную для постсоветского пространства модель населенного пункта на селе — с инфраструктурой, приближенной к городской. Понятно, что каждую умирающую деревеньку спасти не получится (да и какой смысл?). Государство выбрало наиболее перспективные деревни и поселки и точечно направило инвестиции в их инфраструктуру. Где-то появились современные фермы, кварталы «президентских» коттеджей, новые дома культуры и бассейны. Где-то денег хватило только на фасад, который лишь скрывал картину экономической депрессии…

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Не везде та инфраструктура, на которую затрачены огромные средства, сегодня работает с полной отдачей. В то же время нельзя не признать: благодаря госпрограмме тысячи сельчан получили современное благоустроенное жилье и достойные условия труда, в сотни населенных пунктов пришел газ и другие блага цивилизации.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Смогла ли госпрограмма переломить негативные тенденции 2000-х? Сухие цифры Белстата не радуют: белорусская деревня продолжает терять по 40—60 тысяч человек каждый год. Вместе с тем мы не можем знать, какой была бы ситуация, если бы село не получило тех инвестиций, что стало бы с агропромышленным комплексом без господдержки.

— Сама по себе убыль сельского населения не является большой проблемой. Это естественный процесс. Сельское хозяйство роботизируется, автоматизируется, ему не нужно столько рук, как 30 лет назад. В теории в Минске могут жить и 9 миллионов человек (примеров таких мегаполисов в мире хватает), а несколько сотен тысяч будут обеспечивать город продукцией сельского хозяйства. Но сегодня множество людей не хочет или не имеет возможности переехать в города. Госпрограмма развития села ставила задачу приблизить сельский уровень жизни к городскому, обеспечить людям равные возможности в городе и на селе для раскрытия своего потенциала. И тут, надо признать, по-прежнему есть проблемы. Агрогородки, за редким исключением, не стали панацеей, — констатирует академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Должно появиться чувство хозяина

Опыт соседней Польши наглядно демонстрирует, как частный бизнес может преобразить глубинку. В реалиях белорусской деревни эта модель как-то не прижилась.

— В нашей стране всегда было достаточно специфическое отношение к частной инициативе, а на селе предприимчивым людям живется еще труднее, — говорит Катерина Борнукова. — Юноши и девушки очень быстро осознают потолок своих возможностей. В деревне или агрогородке, где из вариантов работы есть только колхоз и социалка, они не видят перспектив и уезжают проявлять свои способности и таланты в крупные города. Регионам нужны альтернативные виды занятости — фермерское дело, частный бизнес в сфере услуг. Государство не должно оставлять без поддержки эти сферы.

Об эффективности частных фермерских хозяйств (а их в стране около 3000) убедительно говорят данные Белстата: «Располагая 2,5% от общей площади сельхозземель в республике, фермерские хозяйства в 2019 году производили 20,5% общереспубликанского объема овощей, 7,3% картофеля, 2,7% зерна, 2,5% свеклы сахарной». Каковы были бы показатели, будь фермерам открыты все преференции, доступные колхозам?

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

— Сейчас я не представляю, как с нуля начать этот бизнес, — рассказывает нам один из фермеров. — Тем фермерам, которые начинали лет 10—15 назад, оказывалась большая господдержка — лизинг, рассрочка и т. д. Сейчас с этим стало сложнее. Нужен большой стартовый капитал, чтобы купить хотя бы трактор. Есть определенные сложности с выделением земли. И одна из основных проблем — в страну завозят чужую продукцию, себестоимость которой ниже.

Приходилось слышать мнение, что развитие фермерства тормозится отсутствием частной собственности на землю. Мол, деревня расцветет, как только у белорусов появится чувство хозяина.

— Было бы спокойнее, — соглашается наш собеседник-фермер. — Лет 10 назад мы взяли ужаснейшие участки, сейчас там красота. Частная собственность дала бы уверенность, что ни при каких обстоятельствах эти земли у нас не заберут.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Реформа местного самоуправления

Внутренняя установка «от меня ничего не зависит» — не самый очевидный фактор миграции, но его также стоит принимать во внимание. Сама система властной вертикали выстроена таким образом, что чиновники на местах ограничены в возможности самостоятельно решать, какие проекты нужны региону и на что тратить бюджет. Местное же население о принятых решениях зачастую узнает в самую последнюю очередь.

— Нарушены механизмы обратной связи. Нужна реформа местного самоуправления, при которой жители даже самых малых населенных пунктов получат возможность влиять на принятие решений и выбирать, на какие цели потратить бюджетные деньги. К примеру, не на дом культуры, а на дом быта, не на благоустройство, а на дорогу. Вовлечение в происходящие процессы — одна из важных потребностей, которой не стоит пренебрегать, — убеждена Катерина Борнукова.

Чем поможет удаленка?

Во многих странах Западной Европы сегодня происходит реверс урбанизации: все больше людей переезжает жить из городов на природу. В Беларуси эта тенденция характерна, пожалуй, только для Минского района. Выделение новых земельных участков здесь не успевает за спросом. В качестве альтернативы государство предлагает покупать пустующие дома в глубинке — за одну базовую величину.

— Толчок к переезду из города в деревню дала пандемия. Айтишник работает на удаленке где-то в деревне и раз в неделю появляется в офисе — сегодня это вполне распространенная модель этакой квазисельской жизни, которая может стать перспективной в определенной среде, — считает Катерина Борнукова. — При этом вряд ли айтишников заинтересуют какие-то удаленные глухие места. Дом должен находиться недалеко от дороги, которая будет чистится зимой. Должна быть хорошая логистика с городом и всеми объектами социальной инфраструктуры. При таких условиях миграция из города возможна.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

Борьба с алкогольной зависимостью

Говоря о проблемах деревни, нельзя не упомянуть чудовищное воздействие алкоголя. Эпидемия национальных масштабов продолжает бушевать который год, и мы настолько привыкли к ее проявлениям, что перестали пугаться. Почти 17 тысяч «пьяных» преступлений, 177 миллионов выпитых бутылок водки — это цифры за один только год.

— Алкоголизм зачастую берет свое начало в нереализованных амбициях. В пьющей деревне молодые люди не успевают задуматься о будущем, как становятся алкоголиками, — говорит Катерина Борнукова. — Это одна из причин, почему так много мужчин не доживает до пенсии. Государству, во-первых, следует признать, что проблема есть и она серьезна. Во-вторых, принять меры, не обязательно запретительные. Изучить опыт стран, которые боролись с молодежным алкоголизмом. Власти Ирландии, например, начали активно вовлекать молодежь в занятия спортом, и эта мера оказалась эффективнее любых антиалкогольных кампаний.

Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

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Дворцы, трезвость, чувство хозяина? Чего не хватает белорусской деревне для счастья

 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе мы запустили небольшой цикл статей о белорусской глубинке. Журналисты разъехались в командировки, чтобы показать, как живут и умирают маленькие...
 
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