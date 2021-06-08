Источник материала: Часто ли вы видите ЗАЗ-965 на улицах? Скорее всего, нет, а если и видите, то это, как правило, практически полностью сгнившие остовы, нашедшие свое последнее пристанище во дворах, на городских парковках или у края проезжей части. Немногие подобные экземпляры заслуживают статьи (разве что некролога). Однако нам очень повезло: минчанин Виталий сам связался с Onliner и выразил желание рассказать о восстановленном им самим «Запорожце» 1967 года выпуска. Не теряя времени зря, мы отправились на встречу с автолюбителем, дабы взглянуть на все своими глазами.





Что за птица?

Маленький ЗАЗ-965 с его характерным горбом начал выпускаться в 1960 году. Он стал первым по-настоящему массовым и доступным советским автомобилем (по крайней мере более доступным, чем ГАЗ-М-20 «Победа» или «Москвич-402»). Источником вдохновения выступил Fiat 600, хотя конструкторы и старались сделать «Запорожец» максимально непохожим на своего итальянского родственника. В частности, у вдохновителя отсутствует пресловутый горб. Заднемоторная компоновка позволила уменьшить габариты машины, что было одним из основных требований тогдашнего лидера Советского Союза Никиты Хрущева. Автомобиль требовался доступный, а значит, компактный. Привод у «горбатого» тоже сделали задний, дабы авто лучше справлялось с порой сильно варьирующимися по качеству дорогами СССР. Сперва под капот ЗАЗ-965 ставился V4 объемом около 0,8 литра и мощностью аж 23 л. с. В последующие годы объем увеличился до 0,9 литра, а мощность возросла сначала до 27, а после и до целых 30 «лошадей». За те десять лет, на протяжении которых выпускался данный «Запорожец», было произведено более 322 тыс. экземпляров. Последним годом производства был 1969-й.

С чего начался проект восстановления

— Прошлой осенью у меня появилось много свободного времени, — начинает рассказ Виталий. — Захотел восстановить какой-нибудь старый советский автомобиль. Нашел этот ЗАЗ, он находился в Питере. Предыдущий хозяин, Евгений, лет пять назад начал работать над машиной, но так и не закончил. Он взял два донора и соединил их в одно авто. Хотя, на самом деле, слово «взял» тут не совсем подходит. Дело в том, что все манипуляции с автомобилем проводили наемные работники, причем дистанционно. Из Евгения они, грубо говоря, просто вытягивали деньги. Вытянули около $10 тыс. К моменту нашей встречи был готов, по сути, только кузов. Ну, и краской облит. После всех злоключений Евгений выставил «Запорожец» на продажу. Я приобрел автомобиль за $2300 плюс потратил еще $600 на автовоз, чтобы доставить сие чудо в Беларусь.





Было непросто, но оно того стоило

Чтобы восстановить машину, Виталию понадобилось еще два донора. Также энтузиаст приобрел Daewoo Matiz 100, чтобы внедрить некоторые его элементы в ЗАЗ.

— Доноры были в очень плохом состоянии, — рассказывает мужчина. — Но я хотел снять с них детали, которые по отдельности обошлись бы дороже. Руль, например, стоит $450. Мне было выгоднее купить целую машину. Вообще, больше всего кусается цена как раз на мелочи. Хром, шильды на капоте, фонари — за это все я отдал бешеные деньги. Всего вложил около $5,5 тыс.





Салон у автомобиля оригинальный, но с переделанным задним диваном, из которого убраны все пружины. Сам Виталий говорит, что сделал это для повышения комфорта. Аутентичностью отличается и приборная панель, а также кожаный ограничитель двери. Нижняя металлическая часть салона сделана вручную.









— Практически все делал своими руками, — хвалится владелец машины. — Я не преследовал цели вернуть автомобиль в заводское состояние. Здесь много чего изменено. Взять хотя бы двигатель. Мало того что тут он расположен не сзади, а спереди, так еще и снят с Daewoo Matiz. Из-за этого пришлось увеличить колесную базу. Штампованные диски тоже взяты с Matiz. Флипперы, колпаки и резина заказные. Зеркала такие же, как и у «копейки» 1973 года выпуска. Фары — от «Жигули» (есть и оригинальные, но они хуже светят). Многие позиции сделаны под заказ. Например, печка. Она взята с «Газели», ее обрезали и подгоняли под нужный размер. Есть подогрев — как снизу, так и сверху. Если не знать об этих изменениях, то по стилю все детали соответствуют таковым у стокового «Запорожца». И надпись спереди, и классические воздухозаборники сзади, по которым сразу можно узнать машину, — внешне полное соответствие. В задней части кузова, кстати, расположены также динамики, так что в багажнике слышимость самая лучшая. Когда стоишь на светофоре, вся улица слышит музыку. Кое-где хочу доработать машину: обшить багажник карпетом, перекрасить кузов. А так все вполне красиво и, главное, надежно.













Ездит и не ломается

Объем двигателя — 0,8 литра. Машина с таким мотором вообще едет?

— По личному опыту могу сказать, что оптимальная скорость — это 70 км/ч, — делится Виталий. — Можно разогнаться до 110 км/ч, но удовольствия от такой езды не будет никакого. Аэродинамики у машины, считай, нет. Ко всему прочему, она еще и очень маленькая, на высокой скорости управлять ей сложно. Если ехать спокойно, никуда не торопясь, то тишь да гладь.

















Из курьезов технического воплощения советской мечты Виталий вспоминает два момента:

— Я зимой хотел масло поменять. И обнаружил, что добраться до масляного фильтра не так-то просто: нужно снять радиатор и гидроусилитель — только после этого можно нормально поменять масло. Второй момент связан с КПП, а именно с регулировкой штока. Целый день на станции провозились, из сил выбились. В итоге оказалось, что нужно было просто открутить винтик, мешавший штоку работать. Сейчас смешно, как вспомню об этом, но тогда было не до смеха.









Теперь технических нареканий по машине у Виталия нет.

— Сейчас некоторые даже не знают, что это за авто такое — ЗАЗ 965, — смеется минчанин. — Люди на улицах часто оглядываются, автомобилисты сигналят, показывают пальцы вверх. Ради такого я и занялся восстановлением советской классики. А буквально на днях прошел техосмотр. Самостоятельно! Пока, правда, не успел еще съездить ни на одну автовыставку, но все впереди. Я считаю, что важнее всего эмоции, которые вызывает этот «Запорожец» у меня, у моей семьи, у прохожих и у других водителей. А сколько денег пришлось вложить — это не столь важно.







