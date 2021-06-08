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США смогли вернуть большую часть суммы, которую Colonial Pipeline заплатила хакерам

08.06.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство юстиции США вернуло несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, заплатившей выкуп взломавшим ее компьютерную сеть хакерам.

Об этом в понедельник сообщила журналистам замглавы Минюста США Лиза Монако, передает ТАСС.

"Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide, - сказала она. Замглавы ведомства добавила, что "это не первый раз, когда правительство изымает криптовалюту в связи с атаками с целью получения выкупа". В распространенных Минюстом в ходе пресс-конференции документах уточняется, что всего было изъято криптовалюты на сумму $2,3 млн (63,7 биткойна).

Монако подчеркнула, что атаки на американские учреждения с требованием выкупа неприемлемы, особенно когда они затрагивают жизненно важные объекты. По словам замглавы Минюста, власти США продолжат использовать все ресурсы для поиска и наказания хакерских группировок, которые занимаются незаконной деятельностью с целью получения выкупа. Кроме того, она призвала руководителей различных правительственных и неправительственных организаций больше вкладывать в системы защиты от хакерских нападений.

Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей представляют угрозу для национальной безопасности и экономики Соединенных Штатов, Вашингтон намерен использовать все имеющиеся средства для их пресечения, заявила Монако.

"В течение последнего года кибератаки с целью вымогательства стали более масштабными и технически сложными. Их целями становились важнейшие для нас объекты инфраструктуры, компании различной направленности, целые города и даже правоохранительные органы", - сказала она. По словам Монако, хакерские атаки такого рода "представляют угрозу для США с точки зрения национальной и экономической безопасности".

Заместитель министра юстиции США заверила, что ее ведомство "вместе с партнерами будет применять все имеющиеся в распоряжении инструменты" для пресечения таких действий хакеров путем "отключения компьютерных сетей", которые они используют. Власти США намерены не допустить "злоупотребления в отношении сетевой инфраструктуры" киберпреступниками, заверила Монако.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, проникновение которого в компьютерную систему блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Министерство юстиции США вернуло несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, заплатившей выкуп взломавшим ее компьютерную сеть хакерам.
 
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