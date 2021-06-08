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Главы МИД Германии, Франции и России обсудили конфликт на востоке Украины

08.06.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Мас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию к соблюдению "требований прозрачности" на основе Венской конвенции с учетом недавнего "перемещения войск и маневров" у восточных границ Украины.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Германии, обнародованном в понедельник, 7 июня, по итогам телефонной беседы министров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Германский и французский министры напомнили, что 22 июля 2020 года Трехсторонняя контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.

По мнению Маса и Ле Дриана, первая годовщина этих событий может послужить цели "подтверждения режима прекращения огня". Берлин и Париж подчеркивают свои "постоянные усилия" в интересах достижения существенного прогресса в разрешении данного конфликта, передает DW.

В ходе телефонной беседы обсуждались состояние дел на переговорах по выполнению минских соглашений 2014-2015 годов и договоренностей Парижского саммита в "нормандском формате" в декабре 2019 года. Россию в этой связи призвали "внести позитивный вклад в урегулирование конфликта".

 
 
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Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Мас и Жан-Ив Ле Дриан призвали Россию к соблюдению "требований прозрачности" на основе Венской конвенции с учетом недавнего...
 
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