В Беларуси подписаны поправки в кодексы по уголовной ответственности

Источник материала: АФН

В Беларуси подписан и опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».

Поправками вводится уголовная ответственность:

за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;

за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий;

за незаконные сбор и распространение личных данных, несоблюдение требований по их защите;

за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента, налоговое мошенничество и уклонение от уплаты страховых взносов в фонд социальной защиты населения;

за производство, ввоз или сбыт фальсифицированных медицинских препаратов, а также подделка документов качества, маркировки таких препаратов;

за распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности;

за незаконные сбор либо получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения (при отсутствии признаков измены государству или шпионажа).

Ужесточена ответственность:

за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи);

за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;

за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;

за сопротивление сотрудникам милиции;

за публичное оскорбление представителя власти;

за организацию беспорядков либо участие в них;

за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;

за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.

Основные изменения вступают в силу через три месяца.