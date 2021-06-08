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В этот день мужчинам стоит сходить на рыбалку. Что еще надо знать о 8 июня из народного календаря?

08.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Из-за имени его праздник в народе быстро связали с рыболовством.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ирина Шатило

В старину считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку, пишет БГ.

В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.

Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.

Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.
 
 
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В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Из-за имени его праздник в народе быстро связали с рыболовством.
 
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