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В этот день мужчинам стоит сходить на рыбалку. Что еще надо знать о 8 июня из народного календаря?
Источник материала: Партизан
В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Из-за имени его праздник в народе быстро связали с рыболовством.
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ирина Шатило
В старину считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку,
В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.
Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.
Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.
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В этот день чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Из-за имени его праздник в народе быстро связали с рыболовством.
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