В этот день мужчинам стоит сходить на рыбалку. Что еще надо знать о 8 июня из народного календаря?





Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ирина Шатило





пишет БГ. В старину считалось, что на Карпа хорошо ловятся его «тезки» — карпы, поэтому мужчины дружно выходили на рыбалку,БГ.





В этот день горшки и плошки принято было выставлять под цветущие кусты шиповника. Так делали, чтобы избавиться от неприятного запаха от домашней посуды. Да и сами люди старались подышать воздухом рядом с шиповником — считалось, что это помогает от разных болезней.





Также на Карпа приглашали в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте. К печникам вообще старались относиться уважительно — от их работы зависел уют в доме, особенно зимой.





Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много — то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.











