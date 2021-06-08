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Форма сборной Украины для Евро: Россия негодует, правительство и США приветствуют

08.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье была презентована обновленная форма сборной Украины, в которой она будет играть на чемпионате Европы. На ней изображена карта страны с Крымом, а также нанесено уже ставшее традиционным приветствие "Слава Украине - Героям слава". Все это привело к возмущениям различных чиновников и персонажей в России.


Фото: приветствие "Слава Украине" на футболках (facebook.com/andriy.pavelko)

Как развивался ажиотаж вокруг формы сборной Украины - в материале РБК-Украина.

В воскресенье президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook показал фотографии и видеоролик с новой формой сборной, в которой она сыграет минимум три матча на Евро-2020. Спереди на футболках нанесен контур территории Украины, включая аннексированный Россией Крым. Сзади над фамилиями игроков вышито приветствие "Слава Украине", а на внутренней стороне воротничков - ответ "Героям слава".


В России довольно быстро появились высказывания, осуждающие такой дизайн формы украинской сборной. Различные чиновники и представители местного футбола призывали УЕФА "разобраться". Интересно, что больше возмущение вызывал даже не факт наличия на футболках карты Украины с Крымом, а приветствие "Слава Украине", которое в РФ привычно называют "националистическим".

Еще больше возмутил российскую "общественность" комментарий пресс-службы УЕФА для местного издания, в котором было сказано, что все формы, включая и украинскую, были утверждены Союзом и соответствуют требованиям.

После этого отреагировал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал комментарий пресс-службы УЕФА для "Спорт-Экспресса" "сливом от источника" и захотел официальной реакции организации.

"Пока мы не имеем реакции никакой. Какой-то источник - вряд ли можно как-то сориентироваться по сливам от источника. Давайте дождемся какой-то официальной реакции", - сказал Песков.

В свою очередь, отреагировали на возмущение России в украинском правительстве и посольстве США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина "не позволит обижать национальные символы" всем, кто "начал шипеть" на форму сборной. В посольстве США заявили, что им "нравится новая форма".



Стоит помнить, что сборная Украины играет в форме с приветствием "Слава Украине" с 2018 года и, разумеется, еще тогда его наличие на экипировке было согласовано с УЕФА.

Напомним, сегодня сборная Украины играет последний тренировочный матч перед Евро. Команда Андрея Шевченко принимает Кипр в Харькове. Начало игры в 19:00.

 
 
 
 
 
 
 
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В воскресенье была презентована обновленная форма сборной Украины, в которой она будет играть на чемпионате Европы. На ней изображена карта страны с Крымом, а...
 
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