Дарья Чульцова и Екатерина Андреева стали лауреатами премии Axel-Springer-Preis

Премия Axel-Springer-Preis основана в 1991 году одноименным издательством, ежегодно ее присуждает немецкая Академия журналистики. В рамках премии Axel-Springer -Preis есть несколько номинаций, одна из них – специальная премия имени Джорджа Вайденфельда. Ей награждают за выдающиеся достижения в журналистике расследований, смелую и рискованную репортерскую работу. Это единственная номинация Axel-Springer-Preis, в которой победителями могут быть не только немецкоязычные журналисты. Первым победителем специальной премии Джорджа Вайденфельда в 2019 году посмертно стал словацкий журналист-расследователь Ян Куцяк. В этом году впервые лауреатами этой премии стали журналисты из Беларуси.





Член жюри Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой: Вы рискнули всем, чтобы показать миру, что происходит в Беларуси





«Премия Джорджа Вайденфельда присуждается Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые рискнули всем, чтобы показать миру, что происходит в Беларуси», – заявил член жюри Пауль Ранцхаймер.





Пауль Ранцхаймер обратился лично к Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой:





«На последнем снимке, который видел мир, вы находитесь за решеткой в зале суда. Вы сделали то, чего белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, боится больше всего: вы улыбнулись и показали знак V – «Виктория» – победа. Я сам был в Беларуси летом, вел с улиц репортажи об отважных женщинах Минска.





Для меня, для всех нас, вы обе являетесь большими журналистскими примерами для подражания. В ваши 27 и 23 года, вы были брошены в тюрьму – несомненно, потому что власти сильно вас боятся».





Как отмечает член жюри, когда осенью 2020 года многие репортеры уже покинули Беларусь, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова продолжали работать, «донося до нас четкую и волнующую картину событий». «И в тот ноябрьский день, который закончился для вас заключением, вы продолжали свою важную работу», – добавляет он. Пауль Ранцхаймер назвал абсурдными обвинения, которые были предъявлены Екатерине и Дарье.





«Все мировые диктатуры объединяет стремление угнетать людей и препятствовать свободе слова. Они борются против тех, кто выступает за свободу. Вы, Екатерина и Дарья, выступаете за свободу, вы выступаете за свободную журналистику, которая требует невероятного мужества.





Каждый день, когда вы вели репортажи с улиц Беларуси, вам грозил арест. Но вы продолжали идти вперед вопреки всему. И даже если суд приговорил вас к 2 годам заключения в исправительной колонии, ваше мужество, ваша искренность не оставила вас», – подчеркнул он.