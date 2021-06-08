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Дмитрий Гущенко: «Когда просили Оденигбо показать нигерийские танцы, соглашался без проблем. Ребята включали африканскую музыку, а он танцевал»

08.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голкипер «Витебска» Дмитрий Гущенко рассказал о нигерийском нападающем команды Кельвине Оденигбо, который утонул в возрасте 20 лет.



«В коллектив влился достаточно быстро. Когда просили его показать нигерийские танцы, соглашался без проблем. Ребята включали африканскую музыку, а он танцевал. Компанейский паренек! Хорошо ладил со всеми, но больше с бразильцами. Они его выводили в город, показывали достопримечательности. Как-то встретил их на набережной: они гуляли, изучали природу, пишет Трибуна.

Кельвин старался учить русский язык. Какие-то фразы уже мог сказать. Что-то учил специально, что-то схватывал в результате общения. Уже говорил элементарные фразы. «Здравствуйте», «приятного аппетита» и так далее. В общем, если надо было, на пальцах мог объясниться с любым», – сказал Гущенко.
 
Теги: Витебск
 
 
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Голкипер «Витебска» Дмитрий Гущенко рассказал о нигерийском нападающем команды Кельвине Оденигбо, который утонул в возрасте 20 лет.
 
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