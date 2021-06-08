Дмитрий Гущенко: «Когда просили Оденигбо показать нигерийские танцы, соглашался без проблем. Ребята включали африканскую музыку, а он танцевал»









пишет Трибуна. «В коллектив влился достаточно быстро. Когда просили его показать нигерийские танцы, соглашался без проблем. Ребята включали африканскую музыку, а он танцевал. Компанейский паренек! Хорошо ладил со всеми, но больше с бразильцами. Они его выводили в город, показывали достопримечательности. Как-то встретил их на набережной: они гуляли, изучали природу,Трибуна.





Кельвин старался учить русский язык. Какие-то фразы уже мог сказать. Что-то учил специально, что-то схватывал в результате общения. Уже говорил элементарные фразы. «Здравствуйте», «приятного аппетита» и так далее. В общем, если надо было, на пальцах мог объясниться с любым», – сказал Гущенко.