Артем Дзюба: Судьи - белорусы, с матом - аккуратнее

В частности, в ролик включен момент из подтрибунного помещения перед выходом на поле, когда капитан команды Артем Дзюба предупреждает партнеров воздержаться от использования нецензурных выражений во время игры, так как ее обслуживают арбитры из Беларуси. Главным судьей матча был Алексей Кульбаков.





"Судьи — белорусы, матом аккуратнее", — сказал Дзюба.





Россияне одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу на 84-й минуте нападающего Александра Соболева с пенальти за нарушение против полузащитника Алексея Миранчука.







