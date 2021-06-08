ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хазин: станет ли встреча Путина и Байдена началом "Новой Ялты"?

08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Хазин: станет ли встреча Путина и Байдена началом "Новой Ялты"

По мнению эксперта, США больше не в состоянии обеспечивать стабильность ни внутри своей страны, ни в мире по причине множества серьезных проблем. Они накопились в результате "исчерпания" действующей послевоенной модели мироустройства, поэтому предстоящая встреча Владимира Путина и Джо Байдена может положить начало процессу, который смело можно назвать "Новой Ялтой", считает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин. Однако, не все так просто.

"Посмотрите, какие "потрясающие" механизмы применяются для того, чтобы сорвать эту встречу: Швейцария объявила, что люди, привитые Спутник V не будут допускаться на эту встречу. Это означает, что российские журналисты туда не будут допущены", – рассуждает Хазин.

В США созрел еще один крупный конфликт. Условно говоря, между кукловодами глубинного государства – банкирами и "цифровиками", которые сегодня их активно вытесняют.

"Байден – представитель банкиров. Не исключаю, что Байден получил от них жесткое указание договориться с Путиным любой ценой против цифровиков. И я рекомендую следить за экономическими событиями. То, что сегодня происходит, – это следствие экономических проблем, а не наоборот", – полагает эксперт.

Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Встреча Путина и Байдена в Женеве

Как ожидается, Джо Байден и Владимир Путин обсудят ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом на видеоконференции заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для срыва встречи Путина и Байдена применяются "потрясающие" механизмы – мнение эксперта Михаила Хазина.
 
Новости дня
Новости разные
 
Поротников: Пружина остается сжатой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by