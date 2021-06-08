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Хазин: станет ли встреча Путина и Байдена началом "Новой Ялты"?
08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По мнению эксперта, США больше не в состоянии обеспечивать стабильность ни внутри своей страны, ни в мире по причине множества серьезных проблем. Они накопились в результате "исчерпания" действующей послевоенной модели мироустройства, поэтому
"Посмотрите, какие "потрясающие" механизмы применяются для того, чтобы сорвать эту встречу: Швейцария объявила, что люди, привитые Спутник V не будут допускаться на эту встречу. Это означает, что российские журналисты туда не будут допущены", – рассуждает Хазин.
В США созрел еще один крупный конфликт. Условно говоря, между кукловодами глубинного государства – банкирами и "цифровиками", которые сегодня их активно вытесняют.
"Байден – представитель банкиров. Не исключаю, что Байден получил от них жесткое указание договориться с Путиным любой ценой против цифровиков. И я рекомендую следить за экономическими событиями. То, что сегодня происходит, – это следствие экономических проблем, а не наоборот", – полагает эксперт.
Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
Как ожидается, Джо Байден и Владимир Путин обсудят ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом на видеоконференции заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.
Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.
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Для срыва встречи Путина и Байдена применяются "потрясающие" механизмы – мнение эксперта Михаила Хазина.
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