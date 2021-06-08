Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Хазин: станет ли встреча Путина и Байдена началом "Новой Ялты"

По мнению эксперта, США больше не в состоянии обеспечивать стабильность ни внутри своей страны, ни в мире по причине множества серьезных проблем. Они накопились в результате "исчерпания" действующей послевоенной модели мироустройства, поэтому предстоящая встреча Владимира Путина и Джо Байдена может положить начало процессу, который смело можно назвать "Новой Ялтой", считает известный российский эксперт, экономист Михаил Хазин. Однако, не все так просто.

"Посмотрите, какие "потрясающие" механизмы применяются для того, чтобы сорвать эту встречу: Швейцария объявила, что люди, привитые Спутник V не будут допускаться на эту встречу. Это означает, что российские журналисты туда не будут допущены", – рассуждает Хазин.

В США созрел еще один крупный конфликт. Условно говоря, между кукловодами глубинного государства – банкирами и "цифровиками", которые сегодня их активно вытесняют.

"Байден – представитель банкиров. Не исключаю, что Байден получил от них жесткое указание договориться с Путиным любой ценой против цифровиков. И я рекомендую следить за экономическими событиями. То, что сегодня происходит, – это следствие экономических проблем, а не наоборот", – полагает эксперт.

Комментарий Михаила Хазина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Встреча Путина и Байдена в Женеве

Как ожидается, Джо Байден и Владимир Путин обсудят ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата. Об этом на видеоконференции заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин.

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

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