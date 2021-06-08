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Старший брат: как сын Меган Маркл и принца Гарри встретил свою сестру

08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первенец принца Гарри и его жены Меган Маркл по-особому отреагировал на рождение сестры: об этом рассказал источник из окружения пары.

© AFP 2020 / OLI SCARFF
Хороший знак: как Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с рождением дочки

После появление на свет дочки Лилибет Дианы, ее знаменитые родители Гарри и Меган решили уйти в декрет, чтобы полностью посвятить себя новорожденной. Старший наследник герцогов - двухлетний Арчи также не скроется от предстоящих хлопот и будет помогать родителям на правах старшего брата.

Как сообщило издание US Weekly, сын Маркл и принца Гарри взволнован и счастлив из-за того, что у него родилась сестренка - это показала первая встреча Арчи и Лили.

"Гарри и Меган уже вернулись в свой дом в Монтесито с малышкой. Арчи обожает ее и постоянно одаривает поцелуями, а также держит на руках вместе с родителями", - рассказал источник издания и добавил, что сын герцогов "самый добрый, любящий ребенок, который не знает, что такое ревность".

Арчи уверен, что Лили станет для него лучшим другом, ведь он живет вдали от своих двоюродных братьев и сестры - детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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Мятежники уже возвратились в свой дом в Калифорнии. Двухлетний Арчи без стеснения выразил свои чувства от знакомства с малышкой Лилибет.
 
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