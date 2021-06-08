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Ситуация на границе с ЕС: в очереди стоит около 1500 фур
08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн - Sputnik. Около полутора тысяч большегрузных автомобилей стоят в очереди в пограничных пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Европейского союза, об этом свидетельствуют данные интерактивной таблицы на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.
На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось данное количество большегрузов:
В настоящее время на польском участке границы очереди сформировались только в двух пунктах пропуска: "Брузги" – более 100 машин и "Козловичи" – более 80.
В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.
Напомним, на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по
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Традиционно самая сложная обстановка с очередями складывается на литовском направлении, на украинском очередей нет.
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