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Ситуация на границе с ЕС: в очереди стоит около 1500 фур

08.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Около полутора тысяч большегрузных автомобилей стоят в очереди в пограничных пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Европейского союза, об этом свидетельствуют данные интерактивной таблицы на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось данное количество большегрузов:

  • "Видзы" – более 20,
  • "Котловка" – более 290,
  • "Каменный Лог" – более 380,
  • "Бенякони" – более 250,
  • "Привалка" – более 280.

В настоящее время на польском участке границы очереди сформировались только в двух пунктах пропуска: "Брузги" – более 100 машин и "Козловичи" – более 80.

В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.

Напомним, на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции, которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно самая сложная обстановка с очередями складывается на литовском направлении, на украинском очередей нет.
 
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