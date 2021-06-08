Ситуация на границе с ЕС: в очереди стоит около 1500 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн - Sputnik. Около полутора тысяч большегрузных автомобилей стоят в очереди в пограничных пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Европейского союза, об этом свидетельствуют данные интерактивной таблицы на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.

На данный момент в следующих пунктах пропуска скопилось данное количество большегрузов:

"Видзы" – более 20,

"Котловка" – более 290,

"Каменный Лог" – более 380,

"Бенякони" – более 250,

"Привалка" – более 280.

В настоящее время на польском участке границы очереди сформировались только в двух пунктах пропуска: "Брузги" – более 100 машин и "Козловичи" – более 80.

В пунктах пропуска на украинском направлении очередей не наблюдается.

Напомним, на белорусско-литовской границе продолжается ремонт одного из самых загруженных пунктов пропуска - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог"). Из-за работ по реконструкции , которая завершится только в 2023 году, его пропускная способность упала вдвое.

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