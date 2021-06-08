Поротников: Пружина остается сжатой

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников – о последних событиях и прогнозах на ближайшую перспективу.





— Меньше месяца назад силовики фактически разгромили крупнейший независимый информационный портал TUT.BY. Можно ли уже сейчас сделать предварительные выводы об эффекте от этого действия?

— Здесь нужно смотреть на то, какие ставились задачи. Я не думаю, что основной задачей этого разгрома был паралич информационного поля. Если бы уничтожением TUT.BY решалась задача парализовать каналы информации, то делать это нужно было раньше, когда была острая фаза кризиса.

Сейчас же — это просто акт устрашения для всех остальных: «Если мы это сделали с большими, то сделаем и с меньшими. Поэтому, думайте».

— В начале месяца в телеграм-каналах был опубликован документ, который якобы распространяют в воинских частях. По сути, речь о принудительном перевоспитании военнослужащих, которые до призыва участвовали в протестных акциях. Армия снова становится репрессивным инструментом?

— Фактически Минобороны своим ответом подтвердило доброкачественность этих документов. Армия всегда была таким инструментом. Давайте вспомним девяностые, нулевые давайте вспомним — эти истории так называемых «политических» призывников. Давайте вспомним царскую Россию, когда отправляли в рекруты.

Это российско-советская традиция — армия, в качестве тюрьмы с особым режимом. Дурная традиция, но наши генералы своим умом именно там, в XIX веке.

— Скандал с посадкой «боинга» и задержанием Романа Протасевича сузил и без того ограниченные возможности белорусов при необходимости покинуть страну. При этом накал репрессий не снижается, скорее наоборот. Как долго может сохраняться такая ситуация сжимаемой пружины?

— Такое предсказать невозможно. Неизвестно, что может привести к взрыву. Проблемы накапливаются, они не решаются. Пружина остается сжатой. И сколько это продлится, что станет причиной разжатия этой пружины, предсказать невозможно.

Это можем быть самое несущественное событие, которое при других обстоятельствах не вызвало бы вообще никакой реакции.

Можно спрогнозировать направление движения, но ни темпы, ни ускорение предугадать невозможно.