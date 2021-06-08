ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Что ужесточится

08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Документ размещен на Национальном правовом портале. Основные изменения вступают в силу через три месяца.

TUT.ВY выбрал главное.

Законом введена уголовная ответственность:

  • за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;
  • за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
  • за незаконные сбор и распространение личных данных.

Ужесточена ответственность:

  • за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;
  • за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;
  • за сопротивление сотрудникам милиции;
  • за публичное оскорбление представителя власти;
  • за организацию беспорядков либо участие в них;
  • за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;
  • за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.

Также увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Форма сборной Украины для Евро: Россия негодует, правительство и США приветствуют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by