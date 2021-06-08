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Опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Что ужесточится
08.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Документ размещен на Национальном правовом портале. Основные изменения вступают в силу через три месяца.
Законом введена уголовная ответственность:
Ужесточена ответственность:
Также увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).
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Документ размещен на Национальном правовом портале.
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