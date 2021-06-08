Опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Что ужесточится

Источник материала: Салiдарнасць

Документ размещен на Национальном правовом портале. Основные изменения вступают в силу через три месяца.

TUT.ВY выбрал главное.

Законом введена уголовная ответственность:

за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;

за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

за незаконные сбор и распространение личных данных.

Ужесточена ответственность:

за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;

за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;

за сопротивление сотрудникам милиции;

за публичное оскорбление представителя власти;

за организацию беспорядков либо участие в них;

за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;

за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.

Также увеличены сроки за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).