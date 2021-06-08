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Школьник получил ожоги в Пружанском районе
Источник материала: Навiны
В Пружанском районе на школьнике загорелась одежда от костра, сообщили в МЧС.
Вечером 7 июня при горении костра на территории частного домовладения в деревне Воля в результате воспламенения одежды учащийся Ружанской средней школы получил ожоги пламенем I-III степени. Пострадало 15% тела.
Подразделения МЧС не привлекались.
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В Пружанском районе на школьнике загорелась одежда от костра, сообщили в МЧС.
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