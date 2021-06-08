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В Беларуси увеличили сроки за уклонение от уплаты налогов
Источник материала: Навiны
На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Среди прочего, там сообщается об увеличении сроков за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).
Также законом введена уголовная ответственность:
— за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;
— за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
— за незаконные сбор и распространение личных данных.
Ужесточена ответственность:
— за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;
— за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;
— за сопротивление сотрудникам милиции;
— за публичное оскорбление представителя власти;
— за организацию беспорядков либо участие в них;
— за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;
— за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.
Основные изменения вступят в силу через три месяца.
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На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».
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