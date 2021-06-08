ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси увеличили сроки за уклонение от уплаты налогов

08.06.2021 09:21 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Среди прочего, там сообщается об увеличении сроков за уклонение от уплаты налогов: до семи лет за преступление, причинившее ущерб в крупном размере (было до трех лет), до 12 лет — в особо крупном (было до семи).

В Беларуси увеличили сроки за уклонение от уплаты налогов

Также законом введена уголовная ответственность:

— за экстремизм: создание экстремистского формирования и участие в нем, подготовку к участию, финансирование такой деятельности и содействие ей;

— за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

— за незаконные сбор и распространение личных данных.

Ужесточена ответственность:

— за убийство сотрудника милиции или военнослужащего;

— за насилие либо угрозу в отношении силовиков и судей;

— за сопротивление сотрудникам милиции;

— за публичное оскорбление представителя власти;

— за организацию беспорядков либо участие в них;

— за публичные призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий;

— за умышленное блокирование дорог, повлекшее большой ущерб.

Основные изменения вступят в силу через три месяца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Национальном правовом портале опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликован закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Что ужесточится
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by