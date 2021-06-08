Apple не бросит iOS 14 даже после выхода iOS 15

Источник материала: Onliner

Apple продолжит выпуск обновлений для iOS 14 после того, как для скачивания станет доступна пользовательская версия iOS 15. Это следует из свежих данных о политике обновления софта, сообщает издание MacRumors. То же касается и iPadOS: после выхода 15-й генерации можно будет оставаться на 14-й.

В настройках устройства появится выбор между обновлениями: либо скачивать апдейты для iOS 14, либо перейти на iOS 15. Не уточняется, как долго Apple будет выпускать обновления на iOS 14, но известно, что свежие версии будут касаться повышения безопасности системы.

Это важное изменение в политике Apple: обычно компания делала невозможным откат на старую версию iOS после выхода новинки.

7 июня Apple на конференции WWDC представила новые версии операционных систем для своих продуктов. Обновиться на iOS 15 смогут iPhone начиная с модели 6S и SE (оба поколения), а также iPod Touch седьмого поколения.