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Минюст Швейцарии запретил наказывать клубы Суперлиги

08.06.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

УЕФА и ФИФА получили официальное уведомление от министерства юстиции Швейцарии о том, что они не могут принимать ответные меры против клубов, не покинувших число участников Европейской Суперлиги.

Фото:Twitter Суперліги

Как сообщает испанское издание Cadena SER, швейцарские судебные власти предостерегают обе международные футбольные организации от наложения санкций на "Барселону", мадридский "Реал" и "Ювентус".

19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги. Но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА, политиков своих стран объявили о выходе из соревнования, пишет gazeta.ua.
 
 
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УЕФА и ФИФА получили официальное уведомление от министерства юстиции Швейцарии о том, что они не могут принимать ответные меры против клубов, не покинувших число...
 
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