Источник материала: ProBusiness

«Когда я умру, какая мне разница, как про меня будут говорить? Важно жить сейчас и делать так, чтобы мои друзья и близкие были счастливы», — признается в интервью основатель «Додо Пицца» Федор Овчинников. «Миллионер из Сыктывкара» впервые выступил в Беларуси на масштабном форуме «Бизнес-Пробуждение», генеральным партнером которого является МТБанк.

Специально для портала «Про бизнес» и Клуба Про бизнес Федор ответил на вопросы про свою мотивацию, жизненный баланс, книги, развитие новых проектов, ошибки в бизнесе, личный бренд и то, как он оценивает развитие сети «Додо Пицца» в Беларуси.

— Федор, что вас мотивирует каждый день вставать с кровати и делать то, что вы делаете — открывать новые рынки, страны, города?

— Мне нравится процесс, стараюсь им наслаждаться. Целей у меня много, но если не будет нравиться само движение к ним, то можно быстро выгореть.

Есть фраза: «Если в жизни все бессмысленно, кто мешает придумать смысл?» На самом деле смысл своей жизни каждый придумывает сам. Я пришел к своеобразной формуле: «Жить в свое удовольствие, не причиняя вреда другим». А для меня удовольствие — это процесс создания новых продуктов, сервисов, общение с новыми людьми.

— Кем бы вы хотели, чтобы вас запомнили? Что должно быть написано в вашем некрологе?

— Наверное, слукавлю, если скажу, что мне не приносят человеческой радости слава и известность. Но на самом деле это точно не то, что драйвит. Когда я умру, какая мне разница, как про меня будут говорить? Важно жить сейчас и делать так, чтобы мои друзья и близкие были счастливы.

— Стараетесь ли вы придерживаться баланса между работой, личной жизнью, хобби?

— Я не люблю словосочетание work and life balance. Для меня нет разницы, работа или жизнь. Если разделять это — будешь несчастлив! На работе ты же тоже живешь, большинство из нас проводят там большую часть жизни.

Меня иногда спрашивают: «Федор, если компания выйдет на IPO, ты сможешь продать долю, получить капитал, то уедешь жить на море?» А зачем мне ее продавать? Ведь это не работа, которую я себя заставляю делать, это — моя жизнь.

Я, скорее, пытаюсь найти баланс, чтобы у меня не заканчивалась энергия. Энергия зависит в том числе от образа жизни, от умения отдыхать и распределять силы.



Фото: Андрей Голубев

— Как вы восстанавливаете свое физическое и психическое здоровье? Есть ли у вас какая-то ежедневная привычка «успешного человека»?

— Я не идеальный человек, раньше восстанавливался и с помощью алкоголя. Но это совершенно краткосрочная история, в долгосрочном периоде ничего не дает. Сейчас я изменился, так что — спорт:)

У меня есть «хак» — открывать новое. Возможность учиться дает мне радость и возможность почувствовать себя опять ребенком, который что-то изучает, и у него получается. За год я научился ездить на лонгборде и на серфе, это очень круто.

— Есть ли люди, на которых вы смотрите и вдохновляетесь? Какие книги о предпринимателях вас мотивируют?

— Я люблю читать книги, где рассказываются истории бизнесов и людей (кстати, я по образованию историк). Это не обязательно именно «про бизнес», предприниматели прошлого не всегда были бизнесменами в современном понимании. Например, Колумб создал венчур, нашел инвестиции у испанского короля и поплыл в неизвестность…

Таких лидеров в истории много! Им нужно было «продать будущее» инвесторам и убедить людей пойти туда, где еще никто не был. Говард Шульц (основатель Starbucks. — Прим. «Про бизнес»), Олег Тиньков, Ричард Бренсон, Илон Маск — истории этих людей вдохновляют.

Последняя книга, которую я прочитал — «Все свободны» журналиста Михаила Зыгаря про эпоху Ельцина. Люблю вникать и пытаться разбираться в поведении и мотивах людей, в то, как они принимали сложные решения.



Фото: Андрей Голубев

— Вы часто выступаете перед большими аудиториями и передаете свои знания. У кого вы сами учитесь и чему — софт скиллс, хард скиллс?

— Я отвечу фразой японского предпринимателя Консуке Мацусита, который мне очень нравится: «Если ваше сознание открыто, вы можете учиться даже у шума ветра». Учиться можно везде — например, по работе кассира в «Ашане» увидеть принципы, которые французская компания придумала, чтобы быстрее обслуживать покупателей.

— Насколько вам помогает в продвижении бизнеса личный бренд? Выступления, книги…

— Я никогда не создавал личный бренд осознанно, это все органично и у меня нет никакого плана. Конечно, все помогает! Сначала ты работаешь на личный бренд, потом он — на тебя. Но расслабляться нельзя. Личный бренд — по сути, репутация, вера людей в тебя. Однако все меняется: если я приду к инвесторам сейчас, понятно, что они увидят совершенно не того Федора, а Овчинникова, которым я был 10 лет назад.

— Какие качества лидера вы считаете самыми важными? Сколько уже людей у вас в команде?

— В лидере самое главное — умение вести за собой и давать уверенность. Знаете, есть модель власти, когда ты распоряжаешься, даешь команды. А есть другая модель — лидерство как служение. Ты, по сути, реализуешь свою миссию, берешь на себя ответственность за людей, которые идут за тобой.

Я ответственен за бизнес, где работают более 20 000 человек в 14 странах. По всему миру у нас открыты 702 «точки» по франшизе и 32 наши личные. Это 200+ партнеров-франчайзи, которые инвестировали в наш бренд, нашу систему. Обычные люди, менеджеры и программисты, вложили в нас свои заработанные деньги. И нам нужно оправдать их доверие.



Фото: Андрей Голубев

— С чего вы начали внедрение ИT-системы в бизнесе и на каком этапе это произошло?

— Это произошло с самого начала, все «Додо Пицца» построено вокруг ИT. Франчайзинг — это передача бизнес-модели и процессов. Идея была в том, что благодаря оцифровке процессов мы создадим более эффективную модель каждой «точки». А масштабируя этот бизнес и получая в онлайне всю информацию, сможем им лучше управлять и развивать его. Таким образом создадим какую-то инновацию и прорыв.

По сути, что сделал McDonald’s в 50-е годы? Братья Макдоналд взяли промышленный подход к производству и применили его в общественном питании. И произошла революция — они смогли производить много и сохранять стандарты качества! Слово «фастфуд» имеет негативную коннотацию, но по сути ничего плохого в этом нет, это просто способ организации процессов.

Так, мы решили совместить новые технологии (в виде интернета, который позволяет дешево оцифровать даже небольшой процесс) с розничным бизнесом. Сделать систему было сложно, ресурсов было мало, нам постоянно не хватало денег: ИТ — очень дорогая история! Но у нас получилось благодаря нашей стратегии, и сейчас мы превратились в достаточно крепкую ИТ-компанию.

У меня был опыт автоматизации еще книжного бизнеса (до этого Федор развивал, а затем продал сеть книжных магазинов «Книга за книгой». — Прим. «Про бизнес»). В «Додо Пицца» мы действовали «степ бай степ», выбрали сначала самые важные блоки. Все началось с оцифровки принятия заказов — нам звонили, мы сначала записывали на бумаге, потом начали вести файлик, затем сделали так, чтобы эти данные попадали на кухню. И постепенно вокруг этого стала строиться инфраструктура.

— Не было ли у вас намерений вложиться в какой-то другой бизнес, помимо пиццерий?

— Мы уже сделали это: в конце прошлого года запустили 2 новых проекта — кофейня «Дринкит» и шаурмичная «Донер 42». Пока это небольшие стартапчики — кофейни две (по одной в Москве и Самаре), шаурмичная пока одна в Москве. Но у нас планы заниматься развитием этих двух сетей.

Почему у «Донер 42» такое название? Конечно, чтобы все спрашивали, почему именно 42:) На самом деле есть книга «Автостопом по Галактике», и там искусственному интеллекту задали вопрос: «Какой ответ на самый главный вопрос Вселенной и вообще всего?» Машина думала 20 000 лет, а по истечении этого времени вокруг нее собралось огромное количество людей в ожидании результата. И она выдала: «Я думала все эти годы, и ответ — 42».



Фото: Андрей Голубев

Я считаю, что мы эксперты в соединении трех вещей: сервисный розничный бизнес, технологии и франчайзинг (умение работать с предпринимателями, развивать их и выбирать лучших). Это так называемая стратегия ежа — то, в чем мы сильны. Поэтому будем развивать цифровую платформу для франчайзинга.

Думаем и про другие направления, не только про общепит, например, про «умные» гостиницы без персонала.

— Что такое «стратегия ежа»? Поясните.

— Существует древнегреческая притча, по которой «лисе известно много вещей, ежу — одна, но самая важная». Лиса ежедневно применяет новый метод для того, чтобы поймать ежа. Ее фантазия безгранична: то атакует, то крадется, то мгновенно передвигается, а иногда притворяется мертвой. Однако каждый раз она остается ни с чем. Потому что ежу известен один, но самый важный принцип: как защититься при любых обстоятельствах.

Суть управления пиццерией в том, чтобы сделать клиентов и сотрудников довольными и получить прибыль. В целом это похоже на управление гостиницей или маникюрным салоном. И мы хотим, чтобы в компанию Dodo Brands могли прийти сотни и тысячи предпринимателей и выбрать франшизу, которую они могли бы развивать в своем городе.

Сейчас самая недорогая франшиза у нас — кофейня. Будем стараться вложить ее открытие «под ключ» в 1,5 млн рос. рублей ($ 20,5 тыс.).

Следующий уровень — «Донер 42», он будет стоить 7–10 млн рос. рублей ($ 95 000–135 000).

Запуск пиццерии дороже всего. Он обойдется в 12−15 млн рос. рублей ($ 160 000–200 000).

— Мы всегда смотрим на удачные примеры бизнеса, и никого не интересуют истории компаний, которые разорились. Но, по сути, это «ошибка выжившего». Какие факапы вашей работы запомнились больше всего?

— Факапов было много, без них в бизнесе невозможно:

Бывали технические провалы системы в самый разгар рекламной кампании по телевизору: мы просто не выдержали потока посетителей, и все зависло

Я ошибался в людях

Недавно мы ушли из Китая.

Было много не очень удачных экспериментов, которые я не назвал бы ошибками, это все — уроки.

— А почему ушли из Китая, местные жители не любят пиццу?

— Я представлял, что китайцам может что-то понравиться, но когда мы это запускали, оказалось, что это не так. И местные консультанты не помогут — у них нет такой вовлеченности в бизнес. Они говорят вещи, которые мы и сами понимаем. Самый главный консультант — практика.

В Китае у нас были 2 свои «точки», и мы их закрыли, то есть ушли оттуда как корпоративная сеть. Сейчас там работает одна наша пиццерия по франшизе.



Фото: kommersant.ru

— Как повлияла пандемия на ваш бизнес? Что делаете для того, чтобы снизить опасность заражения?

— Пандемия нам помогла: у нас сильно выросла доставка. Где-то заказы в зале просели, но доставка это компенсировала.

Мы маньяки диджитализации и стремимся к тому, чтобы все заказы проходили через приложения, это снижает опасность личных контактов при оплате. Например, еще на подходе к кофейне человек может сделать выбор, оплатить. И когда он дойдет туда, его кофе уже готов, на специальном экране подписано его имя.

— Площадка «Про бизнес» развивает Клуб Про бизнес и способствует

полезному нетворкингу между предпринимателями и бизнесменами. Как вы считаете, помогают ли бизнес-контакты развитию своего дела?

— Конечно, обмен опытом очень важен для новых знаний и мотивации. И я за то, чтобы такие встречи скорее перешли из офлайна в онлайн. Когда ты сталкиваешься с человеком лично, физически, ты можешь просто что-то вспомнить, обсудить — и это рождает новые решения и идеи.

И важно не только донести свою мысль, но и увидеть, понял человек это или нет. Я сам замечаю: мне что-то рассказывают, а я думаю о другом. Визуальный контакт вживую позволяет лучше вовлечь человека. Еще я за то, чтобы любое общение было глубоким, не поверхностным. Поэтому лучше меньше бизнес-контактов, но качественней.

— Как обстоят дела у «Додо Пицца» в Беларуси?

— Я оцениваю работу наших пиццерий в Беларуси очень позитивно. У нас два партнера и 24 пиццерии: 23 у одного и одна у другого (в Жлобине). У обоих партнеров отличная организация бизнеса, и я думаю, что в будущем они даже смогут выйти за пределы Беларуси.

На форуме «Бизнес-Пробуждение 5.0» выступили 10 спикеров, каждый откровенно делился своей историей, рассказывал, где искать возможности и ресурсы. Спикеры были разными, но всех объединило желание пробудить бизнес после кризиса и зарядить белорусских предпринимателей энергией.

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