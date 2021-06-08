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Хук справа: Асмус намекнула, что была несчастлива с Харламовым
08.06.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников: блондинка намекнула, что была несчастна в отношениях с бывшим мужем Гариком Харламовым.
Харламов официально развелся с Асмус осенью 2020 года. С тех пор актриса не перестает шокировать поклонников своими действиями:
На этот раз Асмус решилась на неожиданное откровение с подписчиками в Instagram: актриса намекнула, что была несчастлива с Харламовым.
Звезда поделилась снимком в обновленном образе - с короткой стрижкой пикси и челкой на бок и призналась, что решилась на перемены ради фильма "Хочу замуж".
"Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной - если не думаешь о том, то важно тебе, а подстраиваешься под партнера. Прямо моя история", - поделилась Асмус.
Поклонники сразу же отреагировали на признание актрисы и прокомментировали запись.
"Хук справа, Гарик"; "А мне кажется, что с Гариком вы расцветали"; "Кристина, заканчивай на Гарика жаловаться"; "Жаль, были красивой парой", - написали в сети.
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